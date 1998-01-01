حكومة الوفاق : اقتحام محافظة القدس تصعيد اسرائيلي خطير

رام الله /سما/

حذرت حكومة الوفاق الوطني من التصعيد الذي تقوده حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: "إن اقتحام وزارة شؤون القدس ومحافظة القدس والاعتداء الوحشي على الموظفين فيهما، تصعيد احتلالي خطير، وانتهاك سافر لكافة الاتفاقات والقوانين والشرائع الدولية".

واضاف ان حكومة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن هذه الاعتداءات المستمرة ضد مدينة القدس والمواطنين والمقدسات الاسلامية والمسيحية والمؤسسات فيها.

وشدد على ان سلطات الاحتلال، تستهدف الرموز الدينية والتاريخية والتراثية العربية وما تمثله العاصمة الابدية مدينة القدس في الوجدان العربي والإسلامي والعالمي.

وجدد المحمود مطالبة الحكومات العربية والإسلامية الانتصار للقدس المحتلة والدفاع عن المقدسات والتاريخ العربي الاسلامي الذي ترمز اليه المدينة، والعمل على تعزيز صمود المواطنين في مواجهة الهجمة لتي يشنها الاحتلال على المدينة المقدسة.

وطالب المجتمع الدولي بالدفاع عن القوانين والتشريعات التي يصدرها امام هذه الانتهاكات والاعتداءات السافرة التي تتعرض لها على ايدي الاحتلال.