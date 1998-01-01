جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى: إدارة نفحة تواصل عزل الأسير المسن صدقي الزرو منذ عدة أشهر

الأحد 04 نوفمبر 2018 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ان ادارة سجن نفحة الإسرائيلي تواصل منذ أشهر عزل الاسير المسن صدقي حامد الزرو البالغ من العمر 58 عاما في زنازين العزل الانفرادي.

ولفتت الهيئة، ان الاسير الزرو والمعتقل منذ 16 اب لعام 2002م والمحكوم بالسجن لمدة 35 عاما لمقاومته الاحتلال، يعاني من عدة أمراض مثل “السكري، ومشاكل في العمود الفقري، والقولون، ومشاكل في المعدة والأمعاء وصعوبة في الإخراج، وصعوبة بالسير، حيث لايستطيع المشي إلا بعكازات ويعاني من هزال شديد ونقص بالوزن.

وأوضحت الهيئة، أن ادارة نفحة تواصل عزل الأسير الزرو، كونه يرفض الخروج من الغرفة خلال عملية فحص الشبابيك والدق على الأرضيات بسبب وضعه الصحي وعدم قدرته على المشي الا بعكازات، وتصر ادارة السجن وهي تعلم وبوضعه الصحي على إخراجه في تلك الفترات وخلال العد.

يذكر ان الاسير متزوج ولديه أسرة مكونه من (18) فرداً، وكان والده قد توفي وهو داخل الأسر.

#هيئة الأسرى

أخبار ذات صلة

الشهيد عزيز عويسات

هيئة الاسرى : الأسير عويسات تعرض للضرب المبرح من 10 سجانين قبل استشهاده

اسرى -ارشيفية

بالاسماء .. قرار رئاسي بتشكيل لجنة لإدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين

الشهيد العروقي

صور: صحة غزة تؤكد : المسن العروقي استشهد برصاص الاحتلال شرق المغازي

الرئيس عباس وترامب

معاريف: الرئيس عباس ألغى هيئة شؤون الأسرى في إطار تفاهماته مع ترامب ..وقراقع: لم نبلغ

امن السلطة الفلسطينية - ارشيف

إعلام الأسرى يستنكر اعتداء أمن السلطة على زوجة الأسير القيادي في حماس جمال الهور

المباحث تلقى القبض على المتهم بوفاة المسن "غباين " بتل الهوى

الأكثر قراءة اليوم

آيزنكوت: يمكن استعادة الجنود الإسرائيليين المختطفين من غزة خلال أسبوع

رويترز : مواقع إخبارية مزيفة و"ذباب إلكتروني".. حرب شرسة تدور في الإنترنت بسبب خاشقجي

شاهد...نابلس: آلاف الموظفين والعمال يطالبون برحيل حكومة الحمد الله

يوأف غالانت: تحسين الوضع الإنساني بغزة مصلحة أمنية لإسرائيل

بالاسماء.. داخلية غزة تعلن آلية السفر ليوم غدٍ الأحد

سقوط مقاتلة روسية من طراز ميغ-29 أثناء طلعة تدريبية في مصر

إيران تفتتح خط إنتاج المقاتلة "كوثر" بحضور وزير الدفاع

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس والسيسي

الإذاعة الإسرائيلية: السيسي وعباس يعارضان تحويل أموال قطرية لصرف رواتب حماس بغزة

5 إصابات خلال اقتحام الاحتلال مبنى محافظة القدس

عمال

مسؤول إسرائيلي يؤكد : الاتفاق مع "حماس" لا يشمل السماح بدخول عمال من غزة

حدود غزة -ارشيفية

صحيفة: تفاهم أولي بين حماس وإسرائيل لمعادلة "هدوء مقابل وقود ورواتب"

الاحمد

الاحمد: لقاء الرئيس مع نظيره المصري كان هاما وشاملا