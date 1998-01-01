هيئة الأسرى: إدارة نفحة تواصل عزل الأسير المسن صدقي الزرو منذ عدة أشهر

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ان ادارة سجن نفحة الإسرائيلي تواصل منذ أشهر عزل الاسير المسن صدقي حامد الزرو البالغ من العمر 58 عاما في زنازين العزل الانفرادي.

ولفتت الهيئة، ان الاسير الزرو والمعتقل منذ 16 اب لعام 2002م والمحكوم بالسجن لمدة 35 عاما لمقاومته الاحتلال، يعاني من عدة أمراض مثل “السكري، ومشاكل في العمود الفقري، والقولون، ومشاكل في المعدة والأمعاء وصعوبة في الإخراج، وصعوبة بالسير، حيث لايستطيع المشي إلا بعكازات ويعاني من هزال شديد ونقص بالوزن.

وأوضحت الهيئة، أن ادارة نفحة تواصل عزل الأسير الزرو، كونه يرفض الخروج من الغرفة خلال عملية فحص الشبابيك والدق على الأرضيات بسبب وضعه الصحي وعدم قدرته على المشي الا بعكازات، وتصر ادارة السجن وهي تعلم وبوضعه الصحي على إخراجه في تلك الفترات وخلال العد.

يذكر ان الاسير متزوج ولديه أسرة مكونه من (18) فرداً، وكان والده قد توفي وهو داخل الأسر.