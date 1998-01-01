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خدمات الطفولة تفتتح سلسلة جلسات " إرشاد نفسي جماعي " للمصابين

الأحد 04 نوفمبر 2018 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

إفتتحت جمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية، صباح اليوم سلسلة جلسات " إرشاد نفسي جماعي " للمصابين على السياج الحدودي، ضمن مشروع " الإستجابة الطارئة للأفراد المصابين على السياج الحدودي" الذي ينظمه المركز الفلسطيني للدمقراطية وحل النزاعات.

وأوضحت المنسقة وسام المدهون، أن المشروع عبارة عن  تسعة جلسات للشباب والأطفال المصابين، ويهدف إلى معالجتهم نفسياً والحفاظ على علو معنوياتهم وعدم إحساسهم بالعجز ، وتقديم التوجيهات اللازمة لكل حالة من أجل الحفاظ عليها وعدم تعرضها لإنتكاسة نفسية، تؤثر على سير حياته.

وذكرت، أنه مستمر  حتى يتم الوصول إلى أكبر عدد من الجرحى وتقديم المساندة والدعم لهم والتخفيف من معاناتهم، وسط الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة جراء اشتداد الحصار.

وشكرت المدهون، المركز الفلسطيني للدمقراطية وحل النزاعات على جهوده المتواصلة في دعم فئات المجتمع المختلفة من خلال مشاريعها النوعية سواء كانت التثقيفية أوالقانونية والاجتماعية.

#خدمات الطفولة

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