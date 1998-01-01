إسرائيل تهدد إيران : وقف تسليح حزب الله أو الحرب على لبنان

القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر عربية عن رسالة تهديد نقلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا إلى إيران عبر رئيس سلطنة عمان السلطان قابوس، مفادها وقف تشييد مصانع أسلحة لحزب الله في لبنان لتجنيب حرب جديدة على لبنان.

وأشارت المصادر إلى أن نتنياهو مرر رسالة تهديد مرتين، في المرة الأولى عندما التقى بالسلطان قابوس في عمان، والثانية كانت من خلال موفد الرئيس الفرنسي اورليان لا شڤالييه.

وتتهم إسرائيل إيران ببناء مصانع لصواريخ دقيقة على الأراضي اللبنانية، بالإضافة الى اتهامات متواصلة منذ سنوات عن قيام إيران بتزويد حزب الله بالأسلحة من خلال الأراضي السورية. إلا أنه ومنذ تزويد روسيا بمنظومة الدفاع الجوي إس 300 لسوريا، توقف القصف الإسرائيلي للأراضي السورية، حيث أكد الجيش الإسرائيلي بأنه كان يستهدف قوافل أسلحة تصل حزب الله من إيران عبر الأراضي السورية.

وقالت قناة "العربية" السعودية إن نتنياهو "أرسل تهديداً آخر قبل أيام، حمله موفد الرئيس الفرنسي اورليان لا شڤالييه، بعد أن التقى نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الاثنين الماضي، ليبلغه إلى رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، بأن على لبنان إنهاء أزمة مصانع صواريخ حزب الله، وإلا فإن إسرائيل ستحلها". وقال التقرير إن التهديد إشارة الى عمل عسكري محتمل.

ووفق قناة "العربية"، فإن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أكد للمبعوث الفرنسي بأن لدى إسرائيل سقفا زمنيا لإنهاء ملف إقامة المصانع في لبنان، وأن إسرائيل على استعداد لانتظار الجهود الدبلوماسية التي تبذل بهذا الشأن. وأضاف وفق التقرير "إسرائيل ليست مستعدة للتسليم بالأمر الواقع في هذا الشأن".