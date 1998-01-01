مركز بلاطة يحسم قمة المحترفين أمام هلال القدس

رام الله / سما /

حسم مركز بلاطة مساء السبت، قمة مباريات دوري المحترفين امام حامل اللقب هلال القدس، بعدما تغلب عليه بهدفين لهدف ضمن مباريات الأسبوع السابع للدوري في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بلدية نابلس.

وانفرد شباب بلاطة بهذا الانتصار الهام بصدارة الدوري برصيد 17 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر السابق هلال القدس .

ويعد بلاطة الفريق الوحيد بالدوري الذي لم يتلق أي هزيمة حتى هذه الجولة، بينما تلقى حامل لقب النسخة الماضية الهلال الهزيمة الثانية.

بحضور جماهير غفيرة ملأت ستاد نابلس جاء اللقاء متكافئاً وتقاسم الفريقان شوطي المباراة ، الأول للجدعان الذي بدأ بهجمات سريعة وكانت السيطرة الميدانية بحوزتهم بقيادة امير قطاوي , عدي خروب , محمود ابو وردة , مراد اسماعيل وفي المقدمة عمر اردنية والقناص خالد سالم وشهدت الدقيقة 12 الهدف الأول للجدعان من كرة بينية نفذها خالد سالم الى امير قطاوي المنفرد من الجهة اليمنى ومن ثم سددها على يسار الحارس رامي حمادة محرزاً الهدف الأول لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف للجدعان .

الشوط الثاني : سيطرة تامة للهلال الذي بدأ بسلسلة هجمات سريعة عن طريق موسى فيراوي , عدي الدباغ , علي نعمة وفي الدقيقة 80 واثر هجمة منسقة مرتدة سريعة قادها ادهم ابو رويس لتصل خالد سالم والذي لم يتردد في ايداعها بشباك رامي حمادة محرزا هدفه العاشر في الدوري , وبعد دقيقتين سجل الهلال هدفه الوحيد من كرة عرضية نفذها موسى فيراوي لتصل علي نعمة ومن لمسة من حدود الـ6 سددها بالمرمى لينتهي اللقاء بإنتصار ثمين لصالح الجدعان على هلال العاصمة .

حكم اللقاء : يزيد ابو عرقوب مساعد اول خلدون ابو قبيطة الثاني مأمون الدراويش الرابع محمد عمار راقبها تامر بركات وقيم الحكام مهيوب الصادق .

الشباب - السموع

الخليل / فايز نصار/ حقق الشباب الخليلي فوزا هاما على شقيقه شباب السموع بنتيجة 2/1 ، في لقاء جماهيري جمع الفريقين ضمن الجولة السابعة من بطولة القدس للمحترفين ، واحتضنه ستاد الحسين بالخليل سهرة السبت.

ويعتبر اللقاء محطة جديدة في التنافس الأخوي بين الجارين ، حيث حضّر الشباب لمواصلة الفوز على الجار كما فعل مرتين في الموسم الماضي ، وتجاوزه في الترتيب ، فيما كان هدف السموع العودة لنتائجه الجيدة امام العميد في المواسم الماضية ، بما زاد من حدة التنافس ، خاصة وان كثيرا من لاعبي الفريقين لعبا هنا وهناك ، كما هو الحال لابو سيف وابو كرش وكشكش في الشباب ، والنتشة وشبير في السموع .

وحاول الشباب ان يمتد مبكرا نحو مناطق السموع ، معتمدا على الصرصور وابو حبيب و ومراعبة في الوسط والاعسم وابوراس وابو ناهية في المقدمة ، فيما احسن لاعبو الليث التجمع بعيدا عن حارسهم شبير ، وظهرت لمسات ربعي والهريني في الوسط ، ومسالمة والبدارين في الهجوم .

وبدأت محاولات الشباب بكرة عرضية من ابو كرش لابو راس ، الذي لم يحسن استغلالها ، ليرد السموع بهجوم معاكس وتسديدة غير مؤثرة للمسالمة .

وبعد ركنية غير مؤثرة للشباب حصل السموع على ثابتة على زاوية الصندوق ، فانبرى لها فادي وردها الدفاع بحضور ، لتصل كرة اخرى لفادي في الميمنة ، فسددها ضعيفة ، وردها الدفاع .

وفي الدقيقة 28 وصلت الكرة لابو ناهية في الميمنة ، فلعب كرة عرضية حاول احمد حربي إبعادها ، ولكن في الشباك ، وهدف للشباب ،ليحصل السموع على ضربة حرة لعبها ، وابعدها الحارس بصعوبة .

وانتفض السموع لإدراك التعادل ، وأصبح الطرف الأفضل ، ولكن دون خطورة حقيقة على مرمى الشباب ، اللهم تسديدة رامي القوية ، التي مرت امام المرمى ، فيما اقتصرت محاولات الشباب ، على عدد من المرتدات غير المجدية .

وحصل الشباب على افضل الفرص في الدقيقة 40 عندما مرر ابو راس كرة مقشرة لغير المراقب ابو ناهية ، فسلم الكرة للحارس بغرابة ، ليرد السموع بكرة ثابتة للمسالمة عالجها ابو سبف بصعوبة لركبنة ، لعبت على رأس النتشة وكادت تعدل النتيجة .

وبعد مرور أربع دقائق على انطلاق الشوط الثاني كان الشباب يعزز تقدمه بعد مشوار لابو ناهية في المينة ، وكرة عرضية لابو راس ، الذي نجح في تسجيل الهدف الثاني بركن الكرة على يسار شبير .

وكاد ابو ناهية يسجل الثالث بعد انفراده في المرمى وتسديدة تألق شبير في ابعادها ،لينجح محمد صبري في تقليص الفارق للسموع بعد رأسية من محمد صبري تابع بها عرضية الريخاوي في الدقيقة 58 .

وشعر العميد بالخطر فعاد للهجوم ، وحصل على ركنية بعد مشوار لابو ناهية ، ليتواصل اللعب سجالا ، حيث تحسن الوضع كثيرا في الشوط الثاني ، ليطرد الحكم اللاعب البديل مهند فنون بالانذار الثاني .

وسدد البديل ابو عواد كرة جانبت مرمى الشباب ، ليحاول السموع تعديل النتيجة ولكنه اصطدم بصلابة دفاع العميد ، لينتهي اللقاء بفوز الشباب 2/1 ، فصعد للمركز الثالث ب 14 نقطة ، وأصبح السموع في المركز الرابع ب 13 نقطة .

حكم اللقاء :ناصر البلبول ومعه احمد البلبول ووليد شعيبات وفراس حسان رابعا

جبل المكبر -واد النيص

قلب جبل المكبر تأخره بهدف في الشوط الاول ، الى فوز بهدفين على جاره ترجي واد النيص ، ضمن الجولة السابعة من بطولة القدس للمحترفين ، في لقاء جمع الفريقين عصر السبت على ستاد الحسين بالخليل .

والعامل المشترك بين الفريقين تجاورهما في المنطقة على حافة الخطر بسبع نقاط لكل منهما ، في المركزين الثامن للمكبر والتاسع للترجي، بما زاد من أهمية المباراة ، ورفع منسوب التنافس بين اللاعبين ، لان الخسارة قد تدخل أي منهم في حسابات غير مضمونة .

وبدأ اللقاء بتبادل متحفظ للهجمات ، مع التركيز على مراقبة مفاتيح اللعب في الجانبين ، واغلاق المنافذ الخلفية ، بما حول الحوار الفني الى صخب غير مجد حول الدائرة ، وابقى اللعب بعيدا عن الحارسين سلامة وعلي .

وبدأت المحاولات الجادة بعد مرور عشرين دقيقة ، فلعب اشرف نعمان كرة في ظهر الدفاع المقدسي لمحمد نضال ، الذي لم يحسن استغلال موقعه الجيد ،فيما اقتصرت محاولات ابناء الجبل على بعض الكرات الثابتة ، التي كان ينبري لها خربط دون فائدة .

وبقي اللعب بطيئا ومملا ، بسبب المغالاة في التحفظ ، ومرت ثلاثون دقيقة للنسيان ، قبل ان يقود خربط هجوما معاكسا ، انتهى بتمريرة لمحمد خالد ، الذي سدد اول كرة في المباراة ، وعالجها توفيق مغامرة مرتدة اخرى لخربط دون جدوى .

وانتظر الجميع الدقيقة 40 لمشاهدة اول فرص المباراة من مرتدة اخرى قادها خربط مع شعبان ، الذي مرر الكرة لاحمد الياس ، فسدد كرة عالجها الدولي توفيق بحضور .

وجاء المنعرج باحتساب بدير لضربة جزاء بداعي اعثار حسين جوهر لامجد زيدان ، لينجح المخضرم اشرف في وضع فريقه في المقدمة في الدقيقة 44 .

ومع دخول شهاب القنبر انتفض ابناء الجبل مطلع الشوط الثاني ، فهاجموا الواد من مختلف المحاور ... ومن هجوم منسق وصلت الكرة الى بهاء علقم في الميسرة ، فعكس كرة بالمقاس على رأس حسين عبده ، الذي نجح في تعديل النتيجة برأسية محكمة في الدقيقة 51 .

واستغل المكبر تراجع لاعبي الترجي ، فواصلوا محاولاتهم ، ليحصلوا على كرة ثابتة نفذها احمد الياس فوق العارضة ،ليرد الترجي بهجوم سريع وتسديدة جانبية للظهير جهاد صقر ،ليلعب وليد القنبر كرة عرضية في العمق ، فمرت من امام شهاب وزهير ، الذين كانا في موقف جيد للتسجيل .

وحصل الترجي على افضل فرصه بكرة في ظهر الدفاع من البديل حازم لمحمد نضال ، الذي سدد من انفراد تام كرة ردها سلامة بحضور ، فأعادها نضال برأسه للشباك الفارغة ، ولكن رأس الواعد وليد انقذت الموقف ، ليواصل الترجي صحوته ، وكرة ركنية ارتدت لجهاد فسددها طائرة وانقذها الحارس ، قبل ان يحصل نعمان على كرة ثابتة سددها بحرفنه وارتدت من ملتقى القائم والعارضة .

ووضع شهاب القنبر فريقه في المقدمة بعد كرة في العمق لعبها خربط ، ونجح شهاب في مخادعة توفيق برأسية لا ترد في الدقيقة 75 ،ليحاول الترجي التعديل بكرة ناضجة من حازم حولها سلامة الى ركنية .

وطرد الحكم اللاعب حسين عبده في الدقيقة 80 ، لتتواصل محاولات الترجي للتعديل وسط تفوق عددي ،اتتواصل محاولات الواد بتسديدة قوية لخضر مرت جانبية ، ينتهي اللقاء بتقدم جبل المكبر 2/1

وبذلك تجمد رصيد الترجي عند سبع نقاط ، وارتفع رصيد ابناء الجبل الى عشر نقاط .

حكم اللقاء :محمد بدير وطارق جبيهي وخالد الخطيب ومعاذ عوفة .

البيرة-ثقافي طولكرم

قاد نمر واصف فريقه العنابي الكرمي ، لفوز على البيرة بهدف وحيد،في اللقاء الذي احضتنه ملعب ماجد أسعد، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري القدس للمحترفين، وبهذه النتيجة تقاسم الفريقان النقطة الثامنة.

حكم اللقاء :يزيد ابو عرقوب ، خلدون ابو قبيطة ، مأ مون الدراويش ومحمد عمار رابعاً

جاءت البداية متوسطة، حيث انحصر اللعب وسط الميدان وغابت الخطورة عن المرمى، لغاية الدقيقة "15" عندما نفذ الصباح الصغير كرة ثابتة طالت المرمى .

البيرة كان يتقدم بين الفينة والاخرى، لكن تلك المحاولات، لم تستغل بالشكل المطلوب لرعونة المهاجمين، وفي الدقيقة "39" كاد الثقافي ان يهز شباك البيرة من كرة قوية اطلقها اللاعب نمر واصف ،لكن صحوة الحارس كناعنة حالت دون ذلك.