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بطاريات الهواتف الجديدة.."الحقيقة الصادمة"

الأحد 04 نوفمبر 2018 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بطاريات الهواتف الجديدة.."الحقيقة الصادمة"



وكالات / سما /

بالرغم من أن شركات التكنولوجيا العملاقة تصر في كل مرة على أن هواتفها الجديدة أفضل بكثير من نظيرتها السابقة، إلا أن دراسة حديثة كشفت العكس، خصوصا فيما يتعلق بإمكانيات البطارية.

وتوصلت الدراسة، التي أجرتها صحيفة "واشنطن بوست"، أن عمر البطارية في الهواتف الجديدة للعديد من الشركات تأثر سلبا، مقارنة بالأجهزة القديمة.

وأجريت سلسلة من الاختبارات على 13 هاتفا، بما فيها "iPhone XS" و"Google Pixel 3"، لمعرفة مدى قوة البطارية وعمرها.

وكانت النتائج مثيرة، حيث أن بطارية آيفون XS نفذت قبل 21 دقيقة، مقارنة مع الهاتف السابق للشركة الأميركية آيفون X.

وفي الوقت نفسه، انطفأ هاتف "بيكسل 3" قبل ساعة ونصف، مقارنة مع "بيكسل 2".

في المقابل، بدا "آيفون XR" مقاوما لعمر بطارية الهاتف السابق، إذ تفوق على آيفون X بنحو 3 ساعات.

وعزت الدراسة هذا التفوق إلى شاشة LCD التي اعتمدتها أبل في XR، التي لا تستهلك الكثير من الطاقة، مقارنة مع شاشة OLED المستخدمة في XS.

الهاتف الجديد لشركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية خالف في استثناء نادر آخر، نتائج الدراسة، حيث استمر "نوت 9" الذي صدر في أغسطس، بالعمل 4 ساعات أكثر من "إس 9"، الذي طرح في الأسواق في فبراير.

#بطاريات #الهواتف

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