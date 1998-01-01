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مواطنة تناشد الجهات المعنية لإنقاذ حياة طفلها الذي يصارع الموت

الأحد 04 نوفمبر 2018 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مواطنة تناشد الجهات المعنية لإنقاذ حياة طفلها الذي يصارع الموت



غزة / سما /



ناشدت والدة الطفل « هيثم محمد مسعود» ثلاثة أعوام من سكان خانيونس جنوب قطاع غزة، الجهات المعنية في غزة و الضفة الغربية ومعالي وزير الصحة د. جواد عواد بضرورة التدخل بشكل عاجل لإنقاذ حياة طفلها الذي يعاني الموت البطيء منذ 45 يومآ.

وأوضحت المواطنة « مسعود » أن طفلها يرقد في مستشفى ناصر الطبي منذ شهر ونصف و كل يوم يمر عليه بدون تحويله للعلاج يؤثر سلباً على حياته.

وأكدت والدته، أن طفلي منذ دخوله المستشفى كان يعاني من تقيئ مستمر ، ولكن بعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين التهاب في خلايا الدماغ.

وأشارت إلى أن (منذ اول يوم دخل طفلي المستشفى كان بصحة جيدة وقادر على الكلام و الاكل ولكن بعد اسبوع فقد القدرة على المشي وبعد فترة بدأ بدخول غيبوبة ومكث في قسم العناية المركزة حوالي اربع أيام والان حالاته ليست جيدة).

وأضافت والدة الطفل : (أن الأطباء عجزوا عن وجود علاج لطفلي الذي ادي الى ضعف في عناصر جسم الطفل و اصبحت وظائف الكيلة اعلى من معدلها الطبيعي والصداع مستمر الذي يزداد سواء كل يوم) .

ولفتت والدته أن طفلها كان يعاني من قبل من استفراغ وتم تحويله الى مستشفى المقاصد في الداخل المحتل ومكث لمدة 3 شهور في المستشفى وتم اكتشاف قرحة في المعدة.
وتمنت والدة الطفل من الجهات المعنية ووزير الصحة الاستجابة لإنقاذ طفلها الذي يزداد وضعه كل يوم صعوبة ويموت أمام عينها.

للتواصل: 0594620637
 

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