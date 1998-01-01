قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، خمسة مواطنين من الضفة الغربية.

وبين نادي الأسير في بيان له أن مواطنين جرى اعتقالهما من بلدتي كفر مالك والنبي صالح في محافظة رام الله والبيرة وهما: عبد فاروق بعيرات، وإيهاب طه التميمي.

كما اعتقل مواطن من محافظة قلقيلية وهو عبد الرحمن صالح عديلي، إضافة إلى مواطنين آخرين من محافظة الخليل وهما: محمد أحمد عواودة (21 عاما)، ومؤمن حسن النتشة.

وذكر النادي أن عشرة مواطنين على الأقل جرى اعتقالهم من الضفة خلال اليومين الماضيين.