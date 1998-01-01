الاحتلال يصدر 33 أمر اعتقال إداري بحق أسرى

رام الله / سما /

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 33 أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى، بينهم نائب في المجلس التشريعي.

وأوضح محامي نادي الأسير محمود الحلبي، اليوم الأحد، أن من بين الأوامر الصّادرة عشرة أوامر صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.

ولفت إلى أن من بين الأوامر؛ أمرا إداريا صدر للمرة الرّابعة بحقّ الأسيرة النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، لمدّة أربعة أشهر، علما أنها كانت قد أمضت سنوات في معتقلات الاحتلال بين محكوميات واعتقال إداري، وكان اعتقالها الأخير بتاريخ 2 تمّوز/ يوليو 2017.

يذكر أن الأوامر صدرت بحقّ الأسرى:

1. شريف نايف سليمان، جنين، 4 أشهر تمديد

2. أحمد مأمون دراغمة، طوباس، 6 أشهر أمر جديد

3. عبد الرحيم عبد الله عثمان، القدس، 3 أشهر أمر جديد

4. حذيفة فضل يحيى، رام الله، شهران تمديد

5. مصعب إسماعيل برغوثي، رام الله، شهران تمديد

6. سيف سامر الإدريسي، طولكرم، 6 أشهر أمر جديد

7. محمد داود ربايعة، بيت لحم، 6 أشهر أمر جديد

8. خالدة كنعان جرار، رام الله، 4 أشهر تمديد

9. عودة أمجد عوض قاضي، رام الله، 4 أشهر تمديد

10. أحمد سعيد أبو الرب، جنين، 4 أشهر أمر جديد

11. عبد القادر أكرم أبو عصبة، الخليل، 4 أشهر تمديد

12. سعيد محمود نخلة، رام الله، 4 أشهر تمديد

13. محمد أحمد صباح، رام الله، 4 أشهر تمديد

14. عبد المجيد أحمد أبو سرور، بيت لحم، 5 أشهر تمديد

15. قسام مجد برغوثي، رام الله، 4 أشهر تمديد

16. أحمد عبد الجليل شحاتيت، الخليل، 6 أشهر تمديد

17. أحمد سامي الهشلمون، الخليل، 6 أشهر تمديد

18. ضرار أحمد حمادنة، نابلس، 6 أشهر تمديد

19. أديب محمد مفارجة، رام الله، 3 أشهر تمديد

20. كمال سليمان حامد، رام الله، 3 أشهر تمديد

21. إياد حسني بزيع، القدس، 4 أشهر تمديد

22. خليل خضر شوكة، بيت لحم، 6 أشهر تمديد

23. فراس هاني الغول، جنين، 6 أشهر تمديد

24. عمر محمد الحيح، الخليل، 6 أشهر أمر جديد

25. وائل محمد عطا، رام الله، 4 أشهر تمديد

26. باسل حسام معلا، رام الله، 4 أشهر تمديد

27. أيوب يعقوب العصا، بيت لحم، 4 أشهر تمديد

28. إبراهيم عبد الله عروج، بيت لحم، 3 أشهر تمديد

29. هيثم عبد الناصر سياج، رام الله، 6 أشهر أمر جديد

30. طارق هاني أبو عيشة، الخليل، 4 أشهر أمر جديد

31. حسن محمد عصفور، رام الله، 4 أشهر أمر جديد

32. مروان محمد أبو فارة، الخليل، 6 أشهر أمر جديد

33. محمد سلامة عملة، الخليل، 4 أشهر أمر جديد