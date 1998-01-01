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"الأونروا" توقف دفع بدل الإيجار للمتضررين بغزة

الأحد 04 نوفمبر 2018 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا" توقف دفع بدل الإيجار للمتضررين بغزة



غزة / سما /

ناشد أصحاب المنازل المدمرة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" بصرف بدل ايجارات لهم، خاصة وأنه لم يتم حتى الآن صرفها مع تراكم ديون الإيجارات عليهم للشهر الرابع على التوالي.

وقال أحد المتضررين ان "الاونروا" لم تصرف بدل ايجارات لمئات الأسر التي هدمت منازلها في عدوان عام 2014 وهذا معناه أن هذا الأسر ستلقى في الشارع وتتفاقم معاناتهم خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

وحذر أصحاب المنازل المدمرة من خطورة ما يتم تداوله عن وقف أونروا لدفع بدل ايجارات، مؤكدين أن هذا سيكون كارثة لن يقفوا صامتين عليها.
 

#الاونروا #غزة #متضررين

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