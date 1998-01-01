إسرائيل تطلب من الأردن التشاور حول أراضي الباقورة والغمر

القدس المحتلة / سما /

تقدمت إسرائيل بطلب رسمي للأردن، من أجل التشاور حول أراضي الباقورة والغمر، حسب ما نقلت قناة “رؤيا” عن مصادر رسمية.

ولم تكشف المصادر، عن أي تفاصيل إضافية حول الطلب الإسرائيلي.

يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من القرار الأردني الذي أعلنه الملك عبد الله الثاني، بإنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام .

وبحسب ملاحق اتفاقية السلام الموقعة في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1994، تم إعطاء حق التصرف لإسرائيل بهذه الأراضي لمدة 25 عاما، على أن يتجدد ذلك تلقائيا في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية برغبتها استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة.

والباقورة منطقة حدودية أردنية تقع شرق نهر الأردن في محافظة إربد (شمال) تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي ستة آلاف دونم. أما الغمر فمنطقة حدودية أردنية تقع ضمن محافظة العقبة (جنوب) وتبلغ مساحتها حوالي أربعة كيلومترات مربعة.