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الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال أيلول

الأحد 04 نوفمبر 2018 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعا نسبته 7.68% خلال شهر أيلول 2018 مقارنة بشهر آب 2018، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 109.96 خلال شهر أيلول 2018 مقارنة بـــ102.12 خلال شهر آب 2018 (شهر الأساس كانون الأول 2015=100).

وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 15.42% والتي تشكل أهميتها النسبية 4.06% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعا نسبته 8.15% خلال شهر أيلول 2018 مقارنة بالشهر السابق، والتي تشكل أهميتها النسبية 83.19% من إجمالي أنشطة الصناعة.

في حين سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضا مقداره 4.88%، والتي تشكل أهميتها النسبية 0.78% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضا مقداره 1.75%، والتي تشكل أهميتها النسبية 11.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعا خلال شهر أيلول 2018 مقارنة بشهر آب 2018، أهمها صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة المشروبات، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية.

 من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضا في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة الأثاث، وصناعة الملابس، وصناعة الورق ومنتجات الورق، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن.

#الإحصاء الفلسطيني

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