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وزارة العدل تختتم دورة تحكيم مبتدئة بالتعاون مع نقابة صيادلة فلسطين

الأحد 04 نوفمبر 2018 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

اختتم المعهد العالي للقضاء بوزارة العدل دورة تدريبية بعنوان ( تحكيم مبتدئة ) وذلك بالتعاون مع نقابة صيادلة فلسطين حيث شارك حفل تخريج الدورة المستشار د.  محمد النحال وكيل وزارة العدل، د. نافذ المدهون عميد المعهد العالي للقضاء د. خليل أبو ليلة نقيب الصيادلة ، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النقابة و الزملاء المشاركين بالدورة.

بدوره افتتح اللقاء د.خليل بالترحيب بالحضور وأثنى على جهود المعهد ووزارة العدل بالتشبيك والتعاون المشترك مع النقابة وأعضائها كما و شكر القائمين على انجاح الدورة من أعضاء المجلس و العاملين بالنقابة.

من جهته شكر د.النحال النقابة على حرصها على الرقي بأعضائها وتطوير قدراتهم بكافة المجالات ووعد بمزيد من التعاون بين النقابة ووزارة العدل بدورات جديدة.

وكانت كلمة عميد المعهد د.نافذ لمدهن موفورة الثناء على التزام الصيادلة المشاركين بالدورة وحرصهم على حضور اللقاءات و التفاعل مع المدربين وتميزهم بالاختبار النهائي برصدهم أعلى العلامات.

واختتمت الكلمات بكلمة للدكتور سمير الشيخ عن المشاركين بالدورة حيث شكر جميع الجهات القائمة على انجاز الدورة بالاضافة للعاملين على التنسيق لها من ادارة النقابة وادارة المعهد و المدربين الأفاضل.

من الجدير بالذكر أن عدد المشاركين بالدورة 19 من الصيادلة و قد اجتازوا جميعهم الاختبار النهائي بامتياز و تم توزيع شهادات انجاز الدورة عليهم. كما سيتم استيفاء باقي اجراءات اعتمادهم كمحكمين لدى وزارة العدل بالتنسيق مع النقابة

#وزارة العدل

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