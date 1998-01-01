جولة في الصحافة العبرية صباح اليوم الأحد

القدس المحتلة / سما /

ركزت المواقع الإخبارية العبرية، صباح اليوم الأحد، على المظاهرة في الذكرى 23 لاغتيال رابين التي كانت أمس في تل أبيب، وعلى أقوال نقلت على لسان رئيس الأركان الإسرائيلي إنه يمكن إعادة الجنود من غزة خلال أسبوع.

صحيفة إسرائيل هيوم:

نتنياهو ضد التظاهرة في ذكرى رابين، ويقول، مؤسف إنها تحولت لاجتماع سياسي.

تحليل سياسي، مظاهرة اليسار الإسرائيلي في ذكرى اغتيال رابين تدل أن اليسار لم يتعلم شيئاً من عملية الاغتيال.

"إسرائيل" هدد لبنان أن عليها أن تضع حداً لصواريخ حزب الله.

عائلة جندي الاحتلال الإسرائيلي في غزة جولدن هدار، رئيس الأركان قال، إن أراد المستوى السياسي سنعيد الجنود من غزة خلال أسبوع.

الرئيس التركي، شخصيات سعودية رفيعو متورطة في اغتيال الصحفي خاشقجي.

صحيفة معاريف :

وجود الوسيط المصري في الشجاعية، مؤشر على أن الأمور تتقدم ولكن ببطء.

ليبرمان اضطر لاستخدام أساليب ماكرة لتعين كوخافي رئيساً للأركان.

آلاف تظاهروا في الذكرى ال 23 لاغتيال رابين.

نتنياهو هاجم المتظاهرون في تظاهرة ذكرى رابين، وقال، تحولت مظاهرة سياسية.

صحيفة هآرتس:

الضغوطات المصرية، والمساعدات القطرية تقرب بين حماس و"إسرائيل" للتوصل لاتفاق.

رئيس حركة ميرتس في ذكرى اغتيال رابين، هذا الاغتيال الناجح في التاريخ.

الانتخابات المحلية في المدن العربية تمت العنف، ولكنها جاءت ببشرى للنساء.

بعد عامين من ضبط النفس، أوباما يهاجم سياسية ترامب.

محامي ترامب السابق، ترامب قال إن السود أغبى من أن يصوتوا له.

صحيفة يديعوت أحرنوت:

عن تظاهرة ذكرى اغتيال رابين، نتنياهو، التظاهرة تحولت لحدث سياسي.

في الانتخابات المحلية الإسرائيلية، العرب والفقراء صوتوا أكثر.

استمرار المشاكل في المدن والقرى الغربية بسبب الانتخابات المحلية.

صرخات ازدراء للوزير تساخي هنغبي خلال خطاب له في تظاهرة إحياء ذكرى اغتيال رابين.

عائلة جندي أسير في غزة، رئيس الأركان الإسرائيلي قال، إنا أراد المستوى السياسي نعيد الجنود الأسرى خلال أسبوع”.

موقع واللا نيوز:

لا بديل عن اتفاق مع حركة حماس، إلا مواجهة توصل لنفس المكان.

آلاف شاركوا في التظاهرة في ذكرى اغتيال رابين، تظاهرة ضد الانقسام والتحريض.

على خلفية الحديث عن اتفاق تهدئة، المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية يجتمع اليوم.

إحراق مبنى الهيئة المحلية في منطقة طوبا زنكريا على خلفية الانتخابات المحلية.

القناة العاشرة الإسرائيلية:

عن المظاهرة في ذكرى رابين، نتنياهو، تحولت لمظاهرة سياسية، ونفتالي بنت، تظاهرة يسار مخجلة.

فقط 5% من رؤساء الهيئات المحلية نساء.

عمليات تجسس ومتابعة إسرائيلية لنشطاء ال BDS.

بعد الانتخابات المحلية الإسرائيلية، إطلاق نار، حرق مباني وإصابات في المدن والقرى العربية.

عشرات آلاف شاركوا في تظاهرة لإحياء الذكرى ال 23 لاغتيال رابين.

قيادات المستوطنين هددوا رابين بالتمرد حتى قبل توقيع اتفاقيات أوسلو.

القناة الثانية الإسرائيلية:

نتنياهو، تظاهرة ذكرى اغتيال رابين تحولت لحدث سياسي.

السيسي يضغط على عباس للانضمام لاتفاق التهدئة.

عائلة جولدن، رئيس الأركان قال يمكن إعادة الجنود من غزة خلال أسبوع.

احتجاجات لطلاب من مستوطنات التفافي غزة ضد الأوضاع الأمنية على حدود غزة.

القناة السابعة الإسرائيلية:

نفتالي بنت عن تظاهرة إحياء ذكرى اغتيال رابين، مظاهرة يسار مخجله.

يائير لبيد في تظاهرة اغتيال رابين، ليس كل اليمين قتل رابين.

عائلة جندي أسير في غزة، رئيس الأركان الإسرائيلي، يمكننا إعادة الجنود من غزة خلال أسبوع.

رئيس حزب العمل الإسرائيلي، نتنياهو استسلم لحركة حماس.

رئيس بلدية تل أبيب، اليمين الإسرائيلي هدم المجتمع الإسرائيلي.