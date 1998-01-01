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"الكابينت" يناقش اليوم آلية إدخال الأموال القطرية لغزة

الأحد 04 نوفمبر 2018 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الكابينت" يناقش اليوم آلية إدخال الأموال القطرية لغزة



غزة / سما /

من المقرر، أن يناقش المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" خلال اجتماعه اليوم الأحد، آلية إدخال الأموال القطرية لقطاع غزة.

ونقلت القناة "12" العبرية، عن مصدر رفيع المستوى، مساء أمس السبت، قوله:" إذا استمر هذا الاتجاه من الهدوء مع قطاع غزة، فإن الطريق ممهدة إلى وقف إطلاق النار والدخول إلى التسوية وتنفيذ مشاريع إنسانية".

وأضاف المصدر، سنناقش هذا الأسبوع آلية نقل الرواتب إلى حماس، وسيجتمع الكابينت غدًا لمناقشة القضية.

يذكر، أن وسائل إعلام عبرية، أكدت بالأمس عن قرب التوصل لاتفاق تسوية بين حركة حماس و"إسرائيل" في غزة.

#الكابينت #الأموال القطرية #غزة

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