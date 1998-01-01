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مسؤول إسرائيلي يؤكد : الاتفاق مع "حماس" لا يشمل السماح بدخول عمال من غزة

الأحد 04 نوفمبر 2018 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي يؤكد : الاتفاق مع "حماس" لا يشمل السماح بدخول عمال من غزة



القدس المحتلة / سما /

 نفى مسؤول سياسي إسرائيلي،، أن يكون الاتفاق مع حركة (حماس) يشمل السماح بدخول أي عمال من قطاع غزة الى اسرائيل.

ونقلت قناة (ريشت كان) العبرية عن هذا المسؤول قوله إن التقارير التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بهذا الخصوص غير صحيحة، ولم يكن هناك أي تفاهمات بهذا الشأن.

وأوضح أن هذه القضية نوقشت سابقا من قبل الحكومة الإسرائيلية و(الكابنيت) أكثر من مرة ولكن بسبب رفض جهاز الأمن العام (الشاباك) لم تتم الموافقة عليها.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول إسرائيلي مطلع على المفاوضات "إذا استمر الهدوء في غزة فإن الطريق إلى وقف إطلاق نار وبدء مشاريع إنسانية سيكون قابلا للتنفيذ"، مشيرا الى ان المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر (الكابنيت) ومعه الحكومة سيناقشان غدا الاحد آلية إدخال الاموال القطرية الى قطاع غزة.

#عمال #غزة #اسرائيل

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