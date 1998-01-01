جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أجواء غير مستقرة وأمطار محلية حتى الأربعاء

الأحد 04 نوفمبر 2018 07:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أجواء غير مستقرة وأمطار محلية حتى الأربعاء



رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن يطرأ اليوم الأحد انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية قد تكون رعدية على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم غد الاثنين يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية قد تكون رعدية فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم الثلاثاء لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية قد تكون رعدية فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وستتراوح درجات الحرارة العظمى في مدينة القدس خلال هذه الأيام بين 18-20 درجة مئوية، والصغرى بين 12-13 درجة مئوية.
 

أخبار ذات صلة

الطقس: جو شديد البرودة وأمطار شديدة على مختلف المناطق

رام الله : الحكومة تقرر حل مجالس محلية وتشكيل لجان تسيير اعمال

اجتماع

بغياب حماس.. القيادة الفلسطينية تعقد اجتماعا موسعا يضم قيادات محلية وفصائلية

المالية: رواتب الموظفين الأربعاء

فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين بدءا من الأربعاء

غزة -ارشيفية

صحيفة: أمريكا سعت لتشكيل "إدارة محلية" بغزة وفشلت..وتعدد الأطراف يعقّد الحلّ

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: السلطة الفلسطينية وعدت بزيادة نسبة صرف رواتب موظفيها في غزة

مصدر فلسطيني مطلع يكشف تفاصيل صفقة التهدئة بين إسرائيل وحماس

استشهاد طفل متأثراً بإصابته في حرب غزة 2014

رويترز : مواقع إخبارية مزيفة و"ذباب إلكتروني".. حرب شرسة تدور في الإنترنت بسبب خاشقجي

بالاسماء.. داخلية غزة تعلن آلية السفر ليوم غدٍ الأحد

انتقادات إسرائيلية لتهدئة مع حماس .. لماذا ؟

95 ألف$ كلفة 6ساعات قضتها ميلانيا ترامب بالقاهرة

الأخبار الرئيسية

عمال

مسؤول إسرائيلي يؤكد : الاتفاق مع "حماس" لا يشمل السماح بدخول عمال من غزة

الاحمد

الاحمد: لقاء الرئيس مع نظيره المصري كان هاما وشاملا

يوأف غالانت: تحسين الوضع الإنساني بغزة مصلحة أمنية لإسرائيل

محيسن

محيسن: حماس تسعى لدولة مسخ في غزة تكون مركزا لخلافة مزعومة ضمن "صفقة القرن"

الوفد الأمني المصري

الوفد الأمني المصري يغادر غزة عبر معبر بيت حانون متوجها إلى رام الله