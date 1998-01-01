مصرع 6 عمال فلسطينيين من القدس في حادث سير مروع

القدس المحتلة / سما /

لقي ستة فلسطينيين مصرعهم وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة في حادث سير وقع صباح اليوم، الأحد، بالقرب من قرية فصائل في غور الأردن، حيث اصطدمت شاحنة بحافلة ركاب صغيرة.

وهرعت سيارات الاسعاف ونقلت الجرحى عبر طائرة مروحية الى المشافي الاسرائيلية .



ووقع الحادث بين سيارة قتل معظم ركابها وشاحنة فلسطينية وجرى توقيف سائق الشاحنة.

وعُلم أن ضحايا الحادث هم عمال عمال فلسطينيون من القدس وضواحيها، يعملون في مصنع "ماعوف" للدواجن في بيسان.

وكان هذا الطريق قد شهد الأسبوع الماضي حادث سير أودى بحياة أسرة كاملة، مؤلفة من ثمانية أشخاص، من مستوطنة "بساغوت" قرب رام الله. ووقع الحادث بين سيارتين، وتبين من التحقيقات أن سائق سيارة جيب انحرف عن مساره واصطدم بسيارة العائلة. وتبين خلال التحقيقات أيضا أن سائق الجيب كان يقود تحت تأثير مخدرات.