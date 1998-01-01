آيزنكوت: يمكن استعادة الجنود الإسرائيليين المختطفين من غزة خلال أسبوع

القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس أركان جيش الاحتلال ، جادي آيزنكوت لعائلة جولدين: "أنه يمكن استعادة الجنود الإسرائيليين المختطفين من غزة خلال أسبوع".

جاءت تصريحات آيزنكوت، خلال مقابلة جمعت بينه وبين عائلة الضابط الأسير لدى حماس بعزة، هدار جولدين، مساء أمس الجمعة.

ووفقا للقناة السابعة العبرية، التي أوردت الخبر مساء اليوم السبت، قال آيزنكوت: "إنه في حال وافقت القيادة السياسية، سيتم إعادة الجنود من غزة خلال أسبوع".

وذكرت القناة العبرية، أن عائلة الضابط هدار جولدين، طالبت من رئيس الأركان وقف أدخال الوقود والماء والسولار والدواء لغزة، ووقف أي إجراءات للتخفيف عن السكان بالقطاع، حتى يتم إعادة ابنهم هدار.

ونقلت القناة السابعة عن عائلة جولدين قولها: "نتنياهو يتلاعب بمشاعرنا، ووافق على ادخال الأموال لدفع رواتب موظفي حماس، لكنه رفض حتى طلب استعادة هدار مقابل ذلك".

وأضافت العائلة: "نطلب من شعب إسرائيل الضغط على رئيس الوزراء نتنياهو، ووزير الجيش ليبرمان، بان لا يوافقوا على أي اتفاق تهدئة مع حماس بدون إعادة الجنود".