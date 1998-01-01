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اطلاق فعاليات "هنا القدس "في جنين

السبت 03 نوفمبر 2018 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين/سما/

أطلقت مؤسسة الرؤيا الفلسطينية، اليوم السبت، اليوم المفتوح "هنا القدس" ضمن مشروع حراك، بالتعاون مع مساعدات الكنيسة الدنماركية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي  .

وتخلل الفعالية التي أقيمت في ميدان الشهيد أبو عمار أمام محافظة جنين، افتتاح سوق بسطات القدس، وعرض أفلام قصيرة حول الأوضاع المعيشية في القدس، ومشاركة فرقة رواق القدس للدبكة الشعبية، وحكايات من القدس.

وأكد الحضور أن هذا اليوم هو كبير ومميز بالنسبة لمدينة جنين، لاستضافتها أهل القدس، الذين حاولوا أن ينقلوا تجربتهم وتعزيز صمودهم من خلال تواصلهم مع القرى والمدن الفلسطينية، ومشاركتهم في هذه الفعالية، مشددين على أن هذا الحراك يجسد القدس وأهميتها ووجودها، وتعزيز الانتماء والولاء لها خاصة في ظل وجود فعاليات تجسد هذا الموضوع، الذي تسمح للمواطنين بالمشاركة بالمشتريات وبأسواق القدس التي الكثير من المواطنين لا يستطيعون الوصول اليها بسبب سياسات الاحتلال والحواجز.

وأشاروا الى أن الفعالية تأتي بالتزامن مع ذكرى وعد بلفور المشؤوم؛ لتؤكد عروبة القدس وأهميتها للفلسطينيين.

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