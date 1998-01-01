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إيران تفتتح خط إنتاج المقاتلة "كوثر" بحضور وزير الدفاع

السبت 03 نوفمبر 2018 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تفتتح خط إنتاج المقاتلة "كوثر" بحضور وزير الدفاع



طهران /وكالات /

تم اليوم السبت في إيران تدشين خط الإنتاج التسلسلي للطائرة الإيرانية المقاتلة "كوثر" المصنعة محليا، وتسليم أول نموذج منها لسلاح الجو الإيراني.

وحضر هذه المراسم وزير الدفاع العميد أمير حاتمي والقائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، وجرى الحفل في شركة صناعة الطائرات التابعة لوزارة الدفاع بمدينة أصفهان.

ووصف حاتمي تصنيع مقاتلة "كوثر" بأيدي المختصين الإيرانيين بأنه يجسد تحطيم قيود الحظر الأمريكي .

وقال في تصريح أدلى به خلال مراسم التدشين إن تصميم وإنتاج هذه المقاتلة المصنعة محليا بشكل كامل وبالتعاون مع سلاح الجو التابع للجيش، يجسد ذروة إبداع أبناء الشعب الإيراني ومختصيه في الصناعات الدفاعية، إذ أنه "رغم حظر الأعداء استطعنا سد حاجة البلاد من هذا السلاح الحيوي للغاية"، معتبرا أن هذا الإنتاج الاستراتيجي الجديد في مجال سلاح الجو بمثابة هدية لقائد الثورة والشعب الإيراني والقوات المسلحة.

ولفت إلى أن هذا الإنجاز الكبير يأتي مع اقتراب الذكرى الـ40 لانتصار الثورة الإسلامية ودخولها العقد الخامس من عمرها، حيث جسد النجاحات المتتالية لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مختلف الصعد، لا سيما في قطاع الصناعات الدفاعية.

ونوه بأن إنجازات قطاع الصناعات الدفاعية لا تقتصر على مجال واحد، بل تشمل جميع المجالات الأخرى من قبيل البحرية والبرية والجوية والدفاع الجوي والفضائية والصاروخية والإلكترونية والتقنيات الحديثة، التي تأتي بهدف الارتقاء المتزايد بالقدرات الدفاعية وتعزيز القوة الردعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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