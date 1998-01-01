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انطلاق أعمال منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بمشاركة الرئيس عباس

السبت 03 نوفمبر 2018 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق أعمال منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بمشاركة الرئيس عباس



القاهرة/سما/

 انطلقت في مدينة شرم الشيخ المصرية، مساء اليوم السبت، أعمال منتدى شـباب العالم الثاني، بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

ويشارك في المنتدى، الذي ينظم تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكثر من 5000 آلاف شاب يمثلون 160 دولة حول العالم، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الحكومات لتوصيل رسالة مهمة لمحبي السلام والأمان، بالإضافة إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوث الاتحاد الإفريقي.

ويهدف المنتدى إلى إيصال رسالة سلام للعالم باستقرار مصر، ومساهمة الشباب في بناء وحفظ الأمن والسلام في مناطق الصراع، وتتضمن جلساته 50 حلقة نقاشية حول قضايا واهتمامات الشباب على المستوى المصري والعربي والعالمي، بالإضافة إلى عقد محاكاة القمة العربية الأفريقية.

وكان الرئيس محمود عباس، وصل مساء أمس الجمعة إلى مدينة شرم الشيخ، تلبية لدعوة أخيه الرئيس السيسي، للمشاركة في أعمال المنتدى.

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