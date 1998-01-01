حماس: مهاجمة "فتح" للجهود المبذولة لمساعدة غزة لتحقيق أهداف فئوية

غزة / سما /

اعتبرت حركة حماس ، في بيان صحفي وصل " سما" نسخة عنه، ان مهاجمة حركة فتح للجهود التي تبذلها الأطراف المختلفة الهادفة لمساعدة أهالي قطاع غزة ، تعكس رغبة فتح في استمرار الأزمة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة، لتحقيق أهداف فئوية.

وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم ، ان هذا الموقف المنفرد لقيادة حركة فتح يعكس توجهها المستمر في التغريد خارج الإجماع الوطني للفصائل والقوى الفلسطينية، التي تناضل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة.

واكد أن استمرار العقوبات التي تفرضها قيادة السلطة على قطاع غزة ، يعزز جهود الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي بفصل قطاع غزة ، وهي أحد متطلبات صفقة القرن.

واشار الى انه يجب على قيادة السلطة وحركة فتح، وقف معارضتها لمطالب شعبنا برفع الحصار عن غزة ، ووقف خطواتها الانفصالية، والمسارعة بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في مسار المصالحة ، لتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة مخططات الاحتلال والإدارة الأمريكية التصفوية.