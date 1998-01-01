عضو كنيست اسرائيلي :حماس من تقرر الحرب وفقدنا ردعنا العسكري في غزة

القدس المحتلة/سما/

قال عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي النائب عن حزب "هناك مستقبل" عوفر شيلح، "إن إسرائيل فقدت ردعها العسكري في قطاع غزة ولا تفعل شيئاً لتغيير الوضع هناك بسبب افتقار نتنياهو إلى العمل لذلك".

وادعى شيلح خلال الحدث الثقافي في تل أبيب اليوم السبت "أنه لا يوجد تناقض بين تحرك إقليمي لتغيير الظروف الحياتية في غزة وإيجاد ضغط على حماس لمنع تصعيدها نحو "إسرائيل" والعمل على رد عسكري مناسب ضدها.

وأضاف: "قدم الجيش خططاً للعمل وببساطة نتنياهو لا يريد التصرف لا عسكرياً ولا سياسياً والنتيجة أن حماس هي من تقرر إذا كانت هناك حرباً وتحقق مكاسب لها".