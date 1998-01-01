الاحتلال : إصابة شاب بجراح خطرة بعد عبوره السياج الفاصل شرق قطاع غزة

غزة/سما/

أصيب مواطنٌ فلسطيني بجراح خطيرة مساء اليوم السبت، خلال اطلاق جنود الاحتلال النار تجاهه قرب السياج الفاصل وسط قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي أن الشاب الفلسطيني أصيب بجراح خطيرة وتم نقله عبر طائرة هليكوبتر عسكرية إلى مستشفى سوروكا في الأراضي المحتلة.

واشارت الى أن تدهور حاد فى حالة المصاب الفلسطينى برصاص الإحتلال وسط القطاع "شرق البريج"، حيث وصفت جراحه بالحرجه،موضحة " أنه تم إخلاؤه لمستشفى سوروكا في بئر السبع بطائرة مروحيه".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مساء السبت أن قوات أطلقت النار تجاه شابٌ فلسطيني تسلل إلى الأراضي المحتلة من قطاع غزة، مؤكداً اصابته بجروح خطيرة ونقله إلى مستشفى سوروكا لتلقي العلاج .