جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال : إصابة شاب بجراح خطرة بعد عبوره السياج الفاصل شرق قطاع غزة

السبت 03 نوفمبر 2018 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال : إصابة شاب بجراح خطرة بعد عبوره السياج الفاصل شرق قطاع غزة



غزة/سما/

أصيب مواطنٌ فلسطيني بجراح خطيرة مساء اليوم السبت، خلال اطلاق جنود الاحتلال النار تجاهه قرب السياج الفاصل وسط قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي أن الشاب الفلسطيني أصيب بجراح خطيرة وتم نقله عبر طائرة هليكوبتر عسكرية إلى مستشفى سوروكا في الأراضي المحتلة.

واشارت الى أن تدهور حاد فى حالة المصاب الفلسطينى برصاص الإحتلال وسط القطاع "شرق البريج"، حيث وصفت جراحه بالحرجه،موضحة " أنه تم إخلاؤه لمستشفى سوروكا في بئر السبع  بطائرة مروحيه".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مساء السبت أن قوات أطلقت النار تجاه شابٌ فلسطيني تسلل إلى الأراضي المحتلة من قطاع غزة، مؤكداً اصابته بجروح خطيرة ونقله إلى مستشفى سوروكا لتلقي العلاج .

#اصابة #تسلل #جراح

أخبار ذات صلة

اعتقال- ارشيف

استشهاد شاب برصاص جيش الاحتلال بعد محاولته اجتياز السياج الفاصل مع قطاع غزة

مسيرة العودة - غزة

الاحتلال يطلق النار تجاه شباب حاولوا سحب السياج الفاصل شرق غزة

السياج الفاصل

صور: شبان يتمكنون من قص السياج الفاصل شرق جباليا والانسحاب بسلام

دحلان - ارشيف

دحلان يطالب بمراجعة اجراءات الاقتراب من السياج الفاصل خاصة للأطفال

إصابة 95 متظاهر بجراح واختناق منها 26 بالرصاص الحي شمال قطاع غزة

حرق -ارشيفية

غزة : اصابة مواطن بجراح خطرة جدا حاول الانتحار حرقا

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: السلطة الفلسطينية وعدت بزيادة نسبة صرف رواتب موظفيها في غزة

مصدر فلسطيني مطلع يكشف تفاصيل صفقة التهدئة بين إسرائيل وحماس

استشهاد طفل متأثراً بإصابته في حرب غزة 2014

انتقادات إسرائيلية لتهدئة مع حماس .. لماذا ؟

95 ألف$ كلفة 6ساعات قضتها ميلانيا ترامب بالقاهرة

بالاسماء.. داخلية غزة تعلن آلية السفر ليوم غدٍ الأحد

نتنياهو التقى "بن علوي" سرًا و يزور البحرين قريبًا

الأخبار الرئيسية

الاحمد

الاحمد: لقاء الرئيس مع نظيره المصري كان هاما وشاملا

يوأف غالانت: تحسين الوضع الإنساني بغزة مصلحة أمنية لإسرائيل

محيسن

محيسن: حماس تسعى لدولة مسخ في غزة تكون مركزا لخلافة مزعومة ضمن "صفقة القرن"

الوفد الأمني المصري

الوفد الأمني المصري يغادر غزة عبر معبر بيت حانون متوجها إلى رام الله

الرئيس عباس والسيسي

الرئيس يلتقي السيسي في شرم الشيخ والاخير سيسعى خلال اللقاء لرفع العقوبات عن غزة