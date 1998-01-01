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محافظ الخليل: الاستيطان فوق سوق الخضار القديم بالخليل تعد صارخ

السبت 03 نوفمبر 2018 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ الخليل: الاستيطان فوق سوق الخضار القديم بالخليل تعد صارخ



الخليل/سما/

 اعتبر محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، اعلان وزير الحرب في حكومة الاحتلال البناء فوق سوق الخضار في قلب البلدة القديمة من الخليل تعدٍ صارخ على حقوق شعبنا في هذه المنطقة.

وأكد البكري في بيان، اليوم السبت، عدم شرعية أي اجراء من الاحتلال في هذه المدينة التي بناها سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام والتي كانت و ما زالت ملك حصري للشعب الفلسطيني، وأن المستوطنين ما هم الا عصابات متطرفة ووجودهم غير شرعي، وهم الوجه البشع لسياسة التطهير التي تمارسه حكومة التطرف واليمين الإسرائيلي.

وناشد أبناء شعبنا التواجد في البلدة القديمة بهدف حمايتها وافشال كل مخططات التهويد التي تستهدفها، كما ناشد المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته لوقف هذا المخطط الهمجي والعنصري والاجرامي.

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