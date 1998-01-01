الخارجية تُحذر من مخاطر مخططات الاحتلال الرامية لتهويد الخليل القديمة

رام الله/سما/

دانت وزارة الخارجية والمغتربين، الاعتداء الهمجي الذي ارتكبته عصابات المستوطنين بضرب مواطنين فلسطينيين في حارة السلايمة في البلدة القديمة من مدينة الخليل، واعتدائهم على عدد من المحال التجارية واغلاقها بحماية جيش الاحتلال، الذي قام بدوره بإطلاق قنابل الصوت والغاز صوب المواطنين.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، ان هذا الاعتداء الآثم تصعيد خطير في الإجراءات والتدابير الاستعمارية الاستيطانية التي تمارسها قوات الاحتلال، وقطعان المستوطنين لتهويد البلدة القديمة في الخليل بما فيها الحرم الابراهيمي الشريف، مشيرة الى ان الهدف من هذه الضغوط هو لترحيل المواطنين وتهجيرهم بالقوة.

واوضحت الوزارة انها تنظر ببالغ الخطورة لهذا التصعيد الاستيطاني الخطير، محذرة من مخططات الاحتلال الرامية الى تهويد البلدة القديمة.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المختصة، وفي مقدمتها "اليونسكو" والأطراف الدولية كافة، لتحمل مسؤولياتها في وقف عمليات التطهير العرقي، وتأسيس نظام عنصري بغيض في فلسطين المحتلة.