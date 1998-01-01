جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس يستقبل وزير شؤون الرئاسة اللبنانية

السبت 03 نوفمبر 2018 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT



وكالات/سما/

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، في مقر إقامته بشرم الشيخ، وزير شؤون الرئاسة اللبنانية بيير رافول، على هامش أعمال منتدى شـباب العالم الثاني.

ونقل رافول تحيات الرئيس اللبناني ميشال عون، للسيد الرئيس.

وبحث الرئيس مع ضيفه اللبناني العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية.

وحضر الاجتماع: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح.

أخبار ذات صلة

جواد عواد والسيسي - ارشيف

السيسي يستقبل وزير الصحة الفلسطيني ويبلغه تحياته للرئيس عباس

الرئيس عباس وترامب

معاريف: الرئيس عباس ألغى هيئة شؤون الأسرى في إطار تفاهماته مع ترامب ..وقراقع: لم نبلغ

الرئيس يستقبل عهد

صور: الرئيس يستقبل عهد التميمي ووالدتها

جبريل الرجوب

الرجوب لأنصاره: فتح ليست مؤسسة الرئاسة ولا الرئيس والترويج للبرغوثي خيار “عدمي”

الرئيس عباس يستقبل ميلادينوف ويبحثان حل مشكلة غزة

الرئيس عباس يستقبل وفد المخابرات العامة المصرية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: السلطة الفلسطينية وعدت بزيادة نسبة صرف رواتب موظفيها في غزة

مصدر فلسطيني مطلع يكشف تفاصيل صفقة التهدئة بين إسرائيل وحماس

استشهاد طفل متأثراً بإصابته في حرب غزة 2014

انتقادات إسرائيلية لتهدئة مع حماس .. لماذا ؟

بالاسماء.. داخلية غزة تعلن آلية السفر ليوم غدٍ الأحد

95 ألف$ كلفة 6ساعات قضتها ميلانيا ترامب بالقاهرة

نتنياهو التقى "بن علوي" سرًا و يزور البحرين قريبًا

الأخبار الرئيسية

الاحمد

الاحمد: لقاء الرئيس مع نظيره المصري كان هاما وشاملا

يوأف غالانت: تحسين الوضع الإنساني بغزة مصلحة أمنية لإسرائيل

محيسن

محيسن: حماس تسعى لدولة مسخ في غزة تكون مركزا لخلافة مزعومة ضمن "صفقة القرن"

الوفد الأمني المصري

الوفد الأمني المصري يغادر غزة عبر معبر بيت حانون متوجها إلى رام الله

الرئيس عباس والسيسي

الرئيس يلتقي السيسي في شرم الشيخ والاخير سيسعى خلال اللقاء لرفع العقوبات عن غزة