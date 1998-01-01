الرئيس يستقبل وزير شؤون الرئاسة اللبنانية

وكالات/سما/

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، في مقر إقامته بشرم الشيخ، وزير شؤون الرئاسة اللبنانية بيير رافول، على هامش أعمال منتدى شـباب العالم الثاني.

ونقل رافول تحيات الرئيس اللبناني ميشال عون، للسيد الرئيس.

وبحث الرئيس مع ضيفه اللبناني العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية.

وحضر الاجتماع: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح.