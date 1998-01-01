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ليبرمان يوعز ببناء وحدة استيطانية فوق سوق الجملة بالخليل

السبت 03 نوفمبر 2018 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يوعز ببناء وحدة استيطانية فوق سوق الجملة بالخليل



القدس المحتلة / سما /

 أعلنت وزارة الجيش الإسرائيلية، أن وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، أوعز إلى الجهات المختصة بالعمل على الدفع قدما بخطة ترمي إلى إقامة بناية سكنية جديدة فوق سوق الجملة القديمة في الخليل، وادعى إلى أن هذه السوق تقع في أرض في ملكية يهودية.

وذكر بيان لوزارة الجيش أن صعوبات قانونية حالت على مدى سنوات طويلة دون التقدم في إقامة مشروع البناء هذا، لكن المستشار القانوني للمؤسسة الأمنية إيتاي أوفير أعد أخيرا رأيا قانونيا يجيز لأول مرة مواصلة الإجراءات الخاصة بالبناء في المكان، وصادق المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت على هذا الرأي.

ورحبت وزيرة القضاء الإسرائيلية أييلت شاكيد بقرار وزارة الجيش، وقالت: "إن أرض السوق تابعة لليهود منذ ما قبل إقامة إسرائيل في سنة 1948، وتم سلبها خلال أحداث القتل التي قام بها الفلسطينيون ضد البريطانيين واليهود سنة 1929".

واعتبرت شاكيد قرار ليبرمان بمثابة تنفيذ "حق العودة لليهود".

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