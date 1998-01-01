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ازريقات: حملة الفحص الشتوي تبدأ صباح غد الأحد

السبت 03 نوفمبر 2018 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
ازريقات: حملة الفحص الشتوي تبدأ صباح غد الأحد



رام الله/سما/

 اعلن المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، اليوم السبت، أن حملة الفحص الشتوي للمركبات ستبدأ صباح يوم غد الاحد، في تمام الساعة العاشرة صباحا في كافة المحافظات بالتنسيق ما بين الشرطة، ووزارة النقل والمواصلات .

واضاف ارزيقات في بيان للشرطة، ان الحملة ستستمر لعدة اسابيع تشمل فحص اكبر عدد ممكن من المركبات، للتأكد من توفر شروط السلامة العامة بداخلها، وسلامة الاجزاء الرئيسية في المركبة كالفرامل والاطارات وماسحات الزجاج وشبكة الانوار.. وغيرها من الاجزاء، مشيرا الى انه وفي حال تبين عطل في المركبات سيتم اتخاد الاجراءات المناسبة من قبل شرطة المرور، ودورية السلامة على الطرق التابعة لوزارة النقل والمواصلات .

وبين ارزيقات أن الفعالية الرئيسية في مدينة رام الله ستكون عند دوار الشهيد محمد ابو خضير في شارع الارسال، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ووزير النقل والمواصلات سميح طبيلة، والعقيد طارق الحاج مدير شرطة رام الله والبيرة، والعقيد ابو زنيد، وممثلين عن العديد من المؤسسات.

وناشد ارزيقات كافة المواطنين ضرورة اجراء الفحص الدوري للمركبات، والتأكد من سلامة اجزائها لمواجهة الاحوال الجوية خلال فصل الشتاء، داعيا وسائل الاعلام لتغطية الحملة والاهتمام بها في كافة المحافظات لما لها من اهمية في الحد من حوادث السير .

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