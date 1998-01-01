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رأفت: الهجوم الإرهابي في المنيا يتطلب تعاونا عربيا مشتركا لمواجهة الإرهاب

السبت 03 نوفمبر 2018 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

ادان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت الهجوم الإرهابي الآثم الذي وقع أمس الجمعة في محافظة المنيا بمصر ضد حافلة كانت تقل أقباطا في طريقهم لزيارة دينية لأحد الأديرة واودت بحياة سبعة اشخاص بالإضافة الى سقوط عدد اخر من الإصابات.

وقال رأفت في بيان له اليوم السبت: "باسمي وباسم الشعب الفلسطيني أتقدم بخالص العزاء للشقيقة مصر حكومة وجيشاً وشعباً ولأسر الشهداء والجرحى، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

واعتبر ان هذا الهجوم الجبان يستهدف النيل من امن واستقرار مصر وامان شعبها وان من قام به واهن وواهم في ان تتحقق مأربة.

وأضاف: "اننا نعبر عن تضامن الشعب الفلسطيني قيادة وشعبا مع الشقيقة الكبرى مصر، ونؤكد وقوفنا صفا واحد الى جانب مصر في حربها على الإرهاب وعلى من يحاول زرع الفتن بين شعبها".

ودعا رافت في نهاية بيانه الدول العربية الى التعاون العربي المشترك في مواجهة الإرهاب والاخطار المحدقة بالدول العربية والذي يهدف لزعزعة امن واستقرار المنطقة.

الشفاء للجرحى والرحمة للشهداء

#صالح رأفت

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