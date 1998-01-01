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بلدية دورا تستقبل وفدا من بلدية دورتموند الألمانية

السبت 03 نوفمبر 2018 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

استقبل رئيس بلدية دورا اللواء احمد سلهوب وأعضاء المجلس البلدي وفدا من بلدية دورتموند الالمانية.

وتمثل الوفد بالمدير التنفيذي للبلدية شتوديمان وماتيوس مدير مكتب مدير البلدية واوكيو مسؤولة الثقافة في بلدية دورتموند، ومن الجالية الفلسطينية طلال الحسيني، في إطار الشراكة بين البلديتين.

واستعرض اللواء سلهوب أهم الأولويات والمشاريع التي تسعى البلدية إلى تحقيقها لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطن، كما اطلعهم بشكل تفصيلي على وضع قطاع المياه والصرف الصحي في دورا، مؤكدا تطلع البلدية للتعاون والشراكة بهدف تنفيذ مشروعات خدماتية وتنموية للمدينة.

وأكد الوفد الزائر حرص مدينة دورتنمد الالمانية على الشراكة مع بلدية دورا ودعم البرامج والأنشطة المختلفة.

واكد شتوديمان ان بلدية دورتمند ستدرس تقديم 3 سيارات نفايات كما ستقوم بتوفير منحتين لطالبين من دورا للدراسة والعمل في مجال علم الاجتماع، كما ستعمل البلديتين على مشروع طاقة شمسية.

وقام الوفد بجولة ميدانية في مدينة دورا وقراها للإطلاع على الاحتياجات.

#بلدية دورا

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