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الوفد الأمني المصري يغادر غزة عبر معبر بيت حانون متوجها إلى رام الله

السبت 03 نوفمبر 2018 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوفد الأمني المصري يغادر غزة عبر معبر بيت حانون متوجها إلى رام الله



غزة / سما /

أعلنت مصادر فلسطينية متطابقة، اليوم السبت، مغادرة الوفد الأمني المصري، قطاع غزة عبر معبر "بيت حانون" (ايرز) شمالي القطاع، متوجها إلى رام الله.

وأفادت مصادر، بأن الوفد غادر بعد جولة مباحثات أجراها مع المسئولين في الفصائل الفلسطينية في القطاع.

وزار الوفد المصري للمرة الأولى الجمعة "مخيّم العودة" في جباليا الواقع على السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل وحيث تجري أسبوعياً احتجاجات غالباً ما تشهد صدامات وأعمال عنف، بحسب ما أفاد منسّق الهيئة العليا لمسيرات العودة خالد البطش.

وأتت زيارة الوفد خلال يوم احتجاجي كان من "أكثر أيام الجمعة هدوءاً" على الحدود الفاصل بين قطاع واسرائيل منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 آذار/مارس الماضي، بحسب ما أعلن خليل الحيّة نائب رئيس حماس في القطاع.

وتوافقت الفصائل الفلسطينية على أن تكون احتجاجات هذه الجمعة "هادئة" لإعطاء فرصة لمباحثات التهدئة التي تجريها مصر والتي يريد الفلسطينيون أن تثمر تخفيف الحصار الإسرائيلي.

ويقوم الوفد الأمني المصري برئاسة مسؤول "ملف فلسطين" اللواء في المخابرات العامّة أحمد عبد الخالق بزيارات مكوكيّة بين غزّة ورام الله وتل أبيب من أجل التوصّل إلى تهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل وتخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات.

#الوفد الامني المصري #غزة #حماس

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