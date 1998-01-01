منظمة التحرير تدين الهجوم الارهابي الذي وقع جنوب مصر

رام الله / سما /

أدانت عضو اللجنة التنفيذية د. حنان عشراوي الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة تقل مجموعة من رجال الدين الأقباط في جنوب مصر، عصر امس الجمعة، وسقط ضحيته سبعة أشخاص وأصيب آخرون.

وعبرت عشراوي في بيان لها باسم اللجنة التنفيذية، اليوم السبت، عن تضامن الشعب الفلسطيني مع الشقيقة مصر حكومة وشعباً، وقالت:" إننا نعرب عن أسفنا البالغ لما وقع في هذا البلد الشقيق الذي وقف ويقف دائما الى جانب شعبنا الفلسطيني، وندين هذا الهجوم الجبان الذي يستهدف أمن واستقرار مصر والمنطقة عموما، ونقف صفا واحدا الى جانب الشعب والقيادة المصرية لمحاربة الاعمال الإجرامية والارهابية التي تطال المدنيين العزل وتخلق الفتن والنزعات الدينية وتهدد البشرية جمعاء".

وأضافت: "نرسل تعازينا الحارة ومواساتنا لعائلات الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى وللشعب المصري تجاوز هذه المحنة الأليمة" .