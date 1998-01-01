جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو يوسف: المؤامرات لا تزال مستمرة ضد القضية

السبت 03 نوفمبر 2018 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إن المؤامرات لا تزال مستمرة ضد القضية الفلسطينية، بعد مئة وعام على وعد بلفور المشؤوم.

واضاف ابو يوسف للإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، ان صفقة القرن، حلقة من حلقات مسلسل تصفية القضية الفلسطينية، المستمرة بحق شعبنا في اقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية .

واشار ابو يوسف الى ان المدخل لترتيب الوضع الداخلي، هو انهاء الانقسام والتخلي عن اوهام الحكم والسلطة في قطاع غزة، والوصول الى تهدئة مع الاحتلال من دون اي ثمن.

واوضح ابو يوسف أن اي حلول لا ترتقي لمستوى انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتحمي ما قدمه شعبنا الفلسطيني من شهداء وجرحى، غير مقبولة.

#واصل أبو يوسف

أخبار ذات صلة

مركزية فتح -ارشيفية

فتح: المؤامرات والضغوطات المدعومة داخليا لمحاولة تركيعنا لن تمر

محمود الهباش- ارشيف

الهباش: كل المؤامرات التي تحيكها إسرائيل بحق المسجد الأقصى ستفشل

اونروا

الاعلان عن سلسلة فعاليات لمواجهة المؤامرات التي تستهدف "الاونروا"

شلح: ايران مستمرة في دعم المقاومة الفلسطينية

الخارجية الامريكية- ارشيف

الخارجية الأمريكية تؤكد: الاتصالات مع السلطة لازالت مستمرة

السنوار- ارشيف

السنوار: مسيرة العودة مستمرة حتى التحرير وكسر الحصار

الأكثر قراءة اليوم

الاستخبارات الاسرائيلية : انهيار حماس ليس حلا ..فمن سيحكم بعدها ؟

مكافأة "غريبة" لمن ينجب طفلاً ثالثاً في إيطاليا

"إسرائيل" تدرس الإسراع في تنفيذ مشروع قناة البحرين

7 قتلى و14 جريحا بهجوم على حافلة أقباط في المنيا

الحية: جهود كسر الحصار توشك على النجاح

ضابط إسرائيلي سابق: فشلنا في استعادة جنودنا الاسرى بغزة

"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم المنيا الإرهابي في مصر

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس والسيسي

الرئيس يلتقي السيسي في شرم الشيخ والاخير سيسعى خلال اللقاء لرفع العقوبات عن غزة

استشهاد طفل متأثراً بإصابته في حرب غزة 2014

حدود غزة -ارشيفية

مصدر فلسطيني مطلع يكشف تفاصيل صفقة التهدئة بين إسرائيل وحماس

ربيشت "كان" : اتفاق التهدئة مع غزة ..الرواتب والوقود والطعام مقابل الامن والهدوء

مواجهات

32 اصابة خلال قمع الاحتلال للمتظاهرين العزل شرق قطاع غزة