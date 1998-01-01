أبو يوسف: المؤامرات لا تزال مستمرة ضد القضية

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إن المؤامرات لا تزال مستمرة ضد القضية الفلسطينية، بعد مئة وعام على وعد بلفور المشؤوم.

واضاف ابو يوسف للإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، ان صفقة القرن، حلقة من حلقات مسلسل تصفية القضية الفلسطينية، المستمرة بحق شعبنا في اقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية .

واشار ابو يوسف الى ان المدخل لترتيب الوضع الداخلي، هو انهاء الانقسام والتخلي عن اوهام الحكم والسلطة في قطاع غزة، والوصول الى تهدئة مع الاحتلال من دون اي ثمن.

واوضح ابو يوسف أن اي حلول لا ترتقي لمستوى انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتحمي ما قدمه شعبنا الفلسطيني من شهداء وجرحى، غير مقبولة.