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الاحتلال منع 18 مواطنًا من السفر عبر معبر الكرامة

السبت 03 نوفمبر 2018 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



اريحا / سما /

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 18 مواطنًا من السفر عبر معبر الكرامة في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوع الماضي، بحجة الأسباب الأمنية.

وأوضحت الشرطة في بيان لها، أن أكثر من 29 ألف مواطن ومواطنة وزائر تنقلوا عبر معبر الكرامة خلال الفترة المذكورة.

وأشارت إلى أن عدد المغادرين بلغ 14641 شخصًا، والقادمين 14467، مبينة أن حركة المسافرين كانت متوسطة.

وذكرت أنها اعتقلت خلال الفترة نفسها على 72 مطلوبًا جنائيًا وممنوعًا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.

#سلطات الاحتلال #معبر الكرامة

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