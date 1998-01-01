القدس: الشبان المسيحية تطلق اكاديمية للاسكواش برعاية كوكاكولا

القدس / سما /

وقعت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي اتفاقية الرعاية الخاصة باكاديمية الاسكواش لجمعية الشبان المسيحية- القدس الشهر الماضي وانطلقت بموجبها الجمعة على ملاعب الجمعية فعاليات الاكاديمية الخاصة بأطفال القدس من كلا الجنسي.

وأكد مدير المركز المجتمعي والرياضي للجمعية اندريا بحبح ان الجمعية تسعى لنشر هذه الرياضة في كافة محافظات الوطن من خلال الدعم السخي لشركة المشروبات الوطنية، وباشراف بطل فلسطين في الاسكواش المدرب عبد الحميد ابو رميلة "حميدو".

وقدم بحبح شكره للمدير العام لشركة المشروبات الوطنية عماد الهندي على الرعاية الكبيرة لرياضة الاسكواش بالقدس، مؤكدا ان الجمعية ستباشر بتوزيع الزي الرسمي المقدم من الشركة الاسبوع القادم بعد انتظام المجموعات وفق الفئات العمرية .

من ناحيتهوأكد عماد الهندي مدير عام شركة المشروبات الوطنية أن الشركة تتطلع إلى تقديم المزيد من الدعم للقطاع الرياضي الفلسطيني عامة والمقدسي على وجه الخصوص، إيمانا منها بما يمتلكه الشباب الرياضي المقدسي من مهارات وقدرات رياضية عالية سواء على مستوى الألعاب الفردية أو الجماعية.

وأعرب الهندي عن اعتزازه بالتعاون مع جمعية الشبان المسيحية التي تمتلك تاريخاً طويلاً من العمل المجتمعي والمشاركة الرياضية في فلسطين؛ مشيداً باهتمام إدارة الجمعية بتأسيس الفرق الرياضية وأحتضان العمل المجتمعي المقدسي.