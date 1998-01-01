الأهلي يستعيد نغمة الإنتصارات بثلاثية في مرمى الغزلان والامعري يواصل صحوته

رام الله / سما /

حسم الأهلي مباراة الديربي التي جمعته بجاره الظاهرية بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل ليضمد رفاق خلدون الحلمان جراحاتهم بعد أربع مباريات متتالية لم يتذوقوا فيها طعم الفوز وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد دورا الدولي في إطار المرحلة السابعة من دوري القدس للمحترفين ليرفع الأهلي رصيده إلى 11 نقطة بينما بفي الغزلان بنقطة يتيمة في مؤخرة الترتيب .

بداية حذرة من الفريقين مع أفضلية الإستحواذ للكتيبة الأهلاوية ، ومع الدقيقة الرابعة باغت حمادة مراعبة الغزلان بهدف مبكر عندما استثمر مجهوداً لهلال موسى من الجهة اليسرى الذي مرر كرة أرضية نكشها مراعبة بقدمه لتستقر في شباك القيسية

وعاد الأهلي لتهديد مرمى الغزلان بتصويبة زاحفة من عبدالله جابر سيطر عليها القيسية ، وهدأ إيقاع اللقاء مع حفاظ الأهلي على نهجه المتمثل بالإستحواذ على الكرة واللجوء لأكبر عدد من التمريرات في المقابل لم يشهد النصف الأول من الشوط أي ظهور للغزلان في مناطق الأهلي الهجومية وأحبط القيسية إنفراداً للحلمان عندما خرج في توقيت مناسب ليفوت على الأهلي فرصة مضاعفة النتيجة ، وإحتسب الحكم ركلة حرة على مشارف الصندوق لمصلحة الأهلي ونفذها الحلمان لكن القيسة أنقذ الموقف وتابعها هلال موسى في الشباك لكن راية المساعد أنقذت الغزلان من هدف ثان 33

نشط الغزلان في هذه الأثناء ونفذ بهاء الوريدات ثابتة شتتها يزن العويوي وسدد نجوان البطاط كرة علت العارضة بقليل ونفذ محمد القيسية كرة ثابتة إفتقدت للدقة والتركيز في الوقت الذي غابت خطورة الأهلي على مرمى الغزلان ، لتنتهي الحصة الأولى بتقدم الأهلي بهدف دون رد .

شوط ثان إنطلق بضغط غزلاني وتعددت المحاولات على مرمى أبو عكر لكن ضيف الله وهيثم ذيب والعويوي تكفلوا بإحباط هذه المحاولات ، وإنسل هلال موسى من الميسرة فهيأ كرة عرضية أرضية للمتحفز خلدون الحلمان الذي أودعها بكل ثقة في الشباك وهدف ثان للأهلي 52

وأضطر السلمان لإخراج المدافع يزن العويوي بداعي الإصابة وحل مكانه المخضرم فادي الدويك وبنفس السيناريو ترك المدافع حمزة إغبارية الميدان ليحل مكانه محمود الجبارين ، وذهبت رأسية عبدالله جابر خارج المرمى ليرمي بعدها السلمان بورقة محمد الجعبري بدلاً من أبو غنيمة ، وهدد عمر صندوقة مرمى الأهلي بتسديدة قوية تكفل أبو عكر بالتصدي لها وكاد البديل فادي الدويك ومن خطأ في إرجاع الكرة أن يكلف فريقه غالياً عندما إستثمر محمد القيسية الكرة المعادة بالخطأ ليتقدم بها ويسدد من وضع انفراد تام لكن القائم الأيمن وقف مع الأهلي وأشترك داود سرحان بدلاً من هلال موسى وأشار الحكم إلى ثلاث دقائق كوقت بدل ضائع شهدت الهدف الثالث للكتيبة الأهلاوية بعد أن إستغل البديل الجعبري كرة طويلة من الحلمان فأركنها في المرمى الخالي مستفيداً من خروج القيسية من مرماه وكاد مراعبة أن يختتم اللقاء برباعية لولا تدخل العارضة لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة لمصلحة الأهلي .

الحكام : للساحة إسحق الكيلاني وساعده على الخطوط عارف نزار وسليم السعدي ورابعاً وليد نجيب وراقب المباراة أسامة الراعي وقيم الحكام ميشيل حنانيا .

الامعري-مركز طولكرم

وقاد احمد عبد الله فريقه الامعري لفوز على ضيفه مركز طولكرم بهدف نظيف ، ليرفع الامعري رصيده بهذا الفوز الى "10" نقاط،فيما تجمد رصيد المركز عند النقطة الرابعة ، في اللقاء الذي جرى على ملعب ماجد أسعد في مدينة البيرة ، ضمن منافسات دوري القدس للمحترفين ، ولحساب الجولة السابعة .

ادار اللقاء براء ابو سريس، وساعده امين الحلبي، واشرف ابو زبيده، ورابعاً محمد خليل، مقيم الحكام أبراهيم غروف، وراقب اللقاء مجدي زبيدات

الافضلية النسبية جاءت لصالح الامعري الذي بادر لتهديد مرمى خليفة ، عبر كرة الحبيبي ، لكنها ارتطمت بالعارضة وتهادت خارج الميدان ، مركز طولكرم عانى في خط المقدمة، ولم ينجح في تهديد مرمى الحارس سماحه، لتماساك خط دفاع الامعري.

وفي الدقيقة "20" كاد المركز أن يصيب شباك الامعري بتسديدة نديم ، حيث ناب القائم عن الحارس في ابعادها، وقبل ربع ساعة من نهاية الشوط لعب الامعري بعشرة لاعبين ، اثر حصول المهاجم يحىي سباخي على بطاقة حمراء.

وفي الدقيقة "44" نجح الامعري من افتتاح التسجيل ، عبر كرة ثابتة نفذها احمد عبد الله على المرمى ولتسكن الكرة في الشباك،

وشهدت الدقائق الاولى على انطلاق الشوط الثاني، فرصة مواتية للامعري لتعزيز النتيجة عبر انفراد الحبيبي، لكن تألق الحارس خليفة حال دون ذلك.

في هذه اللحظات ، اندفع لاعبو المركز للعمق ، مما دفع لاعبي الامعري للتراجع للمنطقة الخلفية، ووسط اندفاع لاعبي المركز سجل معن جمال هدفا الغاه الحكم، بعد ان رفع الحكم المساعد رايته لوجود حالة تسلل، ولتنتهي المباراة بفوز الامعري على نظيره مركز طولكرم بهدف نظيف.