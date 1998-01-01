الإسلامي يتمسك بالصدارة وطوباس يتقدم ودورا تداوي جراحها

رام الله / سما /

حقق اسلامي قلقيلية فوزاً مهماً بأربعة أهداف مقابل هدفين على نادي جنين في المباراة التي جرت على ستاد نابلس لحساب الجولة التاسعة من دوري الدرجة الاولى ليرفع رصيده الى 20 نقطة وشهد اللقاء احتساب ثلاث ركلات جزاء احداهما لنادي جنين .

الشوط الأول :شهدت اول خمس دقائق هجمات مكثفة من قبل الإسلامي اسفرت عن تسجيل هدف في الدقيقة الخامسة بتوقيع اسلام رضوان بعد تلقيه كرة بينية من حمادة عودة مستغلاً خطأ مدافع نادي جنين وفي الدقيقة 35 جاء الهدف الثاني من ضربة ركنية نفذها احمد عارف وبرأسية اللاعب المخضرم بهاء البدرساوي استقرت في المرمى .

الشوط الثاني : جاءت الأفضلية لصالح نادي جنين وسنحت له بعض الفرص الحقيقية لم تستغل وفي الدقيقة 60 جاء الهدف الأول لصالح نادي جنين عندما اشار مساعد الحكم احمد ذوقان الى ركلة جزاء اثر عرقلة داخل الصندوق نفذها محمد عمر بنجاح وفي الدقيقة 65 احتسب الحكم براء ابو عيشة ركلة جزاء لصالح الإسلامي اثر خطأ على الحارس ربيع بريك وقام بتنفيذ الركلة الحارس محمد عزت محرزا الهدف الثالث لتصبح النتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف لنادي جنين وفي الدقيقة 70 احتسب الحكم ركلة مباشرة لصالح نادي جنين من حدود خط ال18 نفذها باسل قضماني صاروخية زاحفة استقرت على يسار الحارس محمد عزت وفي الدقيقة 75 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الإسلامي اثر عرقلة داخل الصندوق نفذها بنجاح مؤيد طومار وقبل النهاية اشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب نادي جنين قيس الحسين لينتهي اللقاء بفوز الإسلامي بأربعة اهداف مقابل هدفين .

حكم اللقاء : الدولي براء ابو عيشة مساعد اول احمد ذوقان الثاني محمد الخطيب الرابع سامر ابو ليل راقبها تامر بركات وقيم الحكام حسين طقاطق .

طوباس- العيساوية

واصل فريق اسود الاغوار نادي طوباس الرياضي حفر مكانته في مقدمة القائمة لدرجة الاحتراف الجزئي بفوز ثمين حفره في شباك فريق العيساوية بهدفين مقابل لا شيء في اللقاء الذي جرى على ملعب الجامعة العربية الامريكية.

قاد اللقاء : محمد عمار للساحة و خلدون ابو قبيطة مساعد اول وشفيق خليل مساعد ثان والرابع ممدوح حلاحلة

راقب المباراة الدكتور سليمان العمد وقيم الحكام ياسين صلاحات

الشوط الاول :- التمرير بقدم الضيوف، لكن امتلاك الكرة في الدقائق الاولى كان طوباسيا، بنقل جماعي كان يصل للثالوث الهجومي عبد الله ابو محمد ومحمد فخري واحمد دراغمة لكنه لم يشكل خطرا على المرمى العيساوي الذي اغلقه بقوة كل من عبد الله ادريس ومحمد صبيح ورفيق عاصي وفادي ضحى، ومع الانتهاء من جس نبض طوباس شن العيساوية عبر اللاعب احمد معاري هجوما مباغتا في الدقيقة 21 مرت الكرة بقوة من اعلى العارضة في فرصة خطرة .

رفع الفريق العيساوي درجة نشاطه بهجمات ومحاولات اختراق وسيطر بعض الوقت على الكرة خاصة بقدم اللاعب عيسى السويطي و محمد مليحات لكن اللمسة الاخيرة كانت ضائعة مع العيساوية، وكتب الطوباسيون فرصة مهدورة في الدقيقة43 بعد تمريرة احمد دراغمة للبديل صهيب سركجي الذي كان منفردا مع الشباك فسدد اعلى من العارضة، وفي نهاية الشوط الاول ارسل المندفع احمد دراغمة كرة قوية عجز المدافع العيساوي عن منعها في الدخول لشباكة ليسجل الطوباسيون هدفهم الاول.

الشوط الثاني: ارتفعت جراراة المباراة من كلا الفريقين، وضغط العيساويون طويلا لكسر التقدم الطوباسي، وبالرغم من بناء الفريق العيساوي هجمات طويلة الا ان لمستها الاخيرة كانت غائبة، اما الفريق الطوباسي الذي يعتمد على سرعة مهاجميه، فقد كانت نقلاته اخطر، وكانت اخطر الفرص في الدقيقة 47 من نجم طوباس احمد دراغمة الذي سدد فمرت من جانب القائم الى الضياع،تلتها وبعد دقيقة فرصة للعيساوي احمد ميعاري الذي سدد اعلى من العارضة، وفي الدقيقة 59 تعرض اللاعب عبد الله ابو محسن لاعاقة متعمدة في قلب الجزاء العيساوي فإحتسب الحكم ضربة جزاء سددها كابتن الفريق الطوباسي محمد فخري في شباك العيساوية محرزا الهدف الثاني، وحتى الدقيقة التسعين جهد الفريق العيساوي في اختراق الدفاعات الطوباسية والبحث عن اللمسة الاخيرة بالرغم من سيل الفرص الخطرة الا ان الحارس انس عامودي حافظ على شباكه نظيفة.

دورا-العربي

حقق فريق دورا فوزاً غالياً على ضيفه العربي بيت صفافا بهدفين دون مقابل ليضع حداً لسلسلة من الإخفاقات التي رافقته خلال الجولات الماضية ، فعلى ستاد دورا الدولي وضمن مباريات المرحلة التاسعة من دوري الدرجة الأولى سجل أصحاب الدار هدفين مناصفة بين الشوطين ليرفع الفريق رصيده إلى 9 نقاط بينما توقف رصيد العربي عند 11 نقطة .

بداية حذرة للقاء ومع مرور الوقت مالت الأفضلية لدورا وأولى المحاولات عندما إنسل وسام الدرابيع وعكس كرة عرضية طالت على الكركي ثم كرة ثابتة نفذها أبو قبيطة داخل صندوق العمليات شتتها دفاع الضيوف ،وأتيحت فرصة للعربي عبر علاء عريقات الذي وصلته كرة في وضع مريح للتسجيل لكنه سدد خارج المرمى 19

أفضلية دورا ترجمها مخلص عمر الذي تلقى كرة من الجهة اليسرى ليروضها لنفسه وسدد الكرة بيمناه وهدف التقدم لدورا 32

الهدف منح الثقة لكتيبة الجبل فكاد شفيق أن يزور الشباك مجدداً لولا أن رأسيته غالطت الشباك تبعه ركلة ثابتة نفذها يحيى الريخاوي لكنها علت العارضة بقليل لينتهي شوط اللقاء الأول بتقدم لدورا بهدف دون مقابل .

شوط ثان انطلق بتبديل للضيوف حيث أشترك محمد عليان بدلا من محمد ذياب ، ونشط دورا في محاولة منه لتعزيز النتيجة ومن مرتدة وفوت فرصة تسجيل هدف ثان ، وعاد أبو رضوان ليرمي بورقة عدنان ذيب بدلاً من أمير عليان وسنحت فرصة لدورا عبر إنطلاقة سريعة لمحمد حراحشة الذي توغل لكنه تعرض للإعاقة من المدافع زياد جوابرة ليمنح الحكم بطاقة صفراء للأخير 62

ضغط دورا تواصل وهذه المرة بمحاولة رأسية من أحمد شفيق لكنها مرت بجوار القائم الأيمن وخرج حراحشة مصاباً وحل بدلاً منه محمد سفيان وكاد عبيدة أبو كف أن يعدل النتيجة لولا أن رأسيته ذهبت بجوار القائم الأيسر ورد البديل محمد سفيان بكرة أمام مرمى الحارس محمد عليان لكنه سدد في مكان تمركز الحارس تبعه وسام الدرابيع الذي توغل من الجهة اليسرى وهيأ كرة عرضية قصيرة تمكن منها دفاع العربي ، ورمى الطل بورقة محمد النواجعة مكان وسام الدرابيع 78

وأشرك الطل إبراهيم السويركي بدلاً من محمد الكركي ، الدقائق الخمس الأخيرة شهدت ضغطا مكثفا من الضيوف وكاد أبو كف أن يعدل النتيجة برأسية تصدى لها الدراويش ومن مرتدة سريعة لدورا أهدى البديل محمد سفيان كرة عرضيه للبديل الاخر محمد النواجعة الذي لم يجد أية صعوبة في إيداعها الشباك 88 لتنتهي المباراة بفوز دورا بهدفين دون رد . أدار اللقاء للساحة عمر عوفه وساعده على الخطوط طارق جبيهي وخالد الخطيب ومحمد بدير رابعاً وراقب اللقاء محمود أبو صبيح وقيم الحكام عبد الرؤوف أبو سنينه .