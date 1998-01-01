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الرئيس يلتقي السيسي في شرم الشيخ والاخير سيسعى خلال اللقاء لرفع العقوبات عن غزة

السبت 03 نوفمبر 2018 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يلتقي السيسي في شرم الشيخ والاخير سيسعى خلال اللقاء لرفع العقوبات عن غزة



القاهرة / وكالات /

 أكد دياب اللوح سفير دولة فلسطين في القاهرة، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيقابل نظيره المصري عبد الفتاح السيسي،  اليوم السبت، قبيل انطلاق أعمال منتدى شباب العالم في نسخته الثانية، الذي يقام في منتجع شرم الشيخ بمصر.

و قال اللوح ان مشاركة الرئيس محمود عباس للمرة الثانية في أعمال منتدى شباب العالم في نسخته الثانية، الذي ستنطلق أعماله اليوم السبت في منتجع شرم الشيخ، تكتسب أهمية كبيرة، خاصة أن المنتدى يهتم بقضايا الشباب على المستويين العربي والدولي

الى ذلك ذكرت مصادر ان السيسي،  يسعى خلال الـ48 ساعة المقبلة، إلى الحصول على موافقة الرئيس عباس على اتفاق المصالحة الداخلية مع حركة "حماس"، لحسم اتفاق التهدئة بشكل نهائي مع الاحتلال الإسرائيلي، وحسم مسألة الإجراءات العقابية التي كان يعتزم أبو مازن الشروع في تنفيذها، من أجل غلق هذا الملف.

 ومن المرتقب أن يعقد الرئيسان قمة ثنائية هي الأولى من نوعها بعد عشرة أشهر من الجفاء وتوتر العلاقات بين الجانبين. ويسعى الرئيس المصري إلى إعلان رفْع العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، من مصر، كواحد من مخرجات لقائه المرتقب مع عباس. وبحسب المصادر المصرية، فإنّ السيسي يسعى كذلك لترتيب لقاء بين عباس ورئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، خلال الفترة المقبلة، بحضور مصري.

كذلك، من المقرر أن يشهد اجتماع السيسي وعباس حضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، الذي رفض الرئيس  لقاءه في وقت سابق من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما يعدّ كامل المسؤول الأول في الوقت الراهن عن ملف الاتصالات مع الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذلك الأميركيين، بشأن تسوية القضية الفلسطينية.

#السيسي #عباس #غزة

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