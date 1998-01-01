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"واتس آب" تؤكد إطلاق ميزة "يهرب" منها المستخدمون!

السبت 03 نوفمبر 2018 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"واتس آب" تؤكد إطلاق ميزة "يهرب" منها المستخدمون!



وكالات / سما /

أكد خبير شركة واتس آب، كريس دانييلز، أنه سيتم عرض الإعلانات عبر تطبيق المراسلة المملوك من قبل فيسبوك.

ومتحدثا من الهند، قال كريس إن الشركة ستتقاضى من الشركات رسوما للتواصل مع المستخدمين، حيث سيكون بالإمكان العثور على خدمات العملاء عبر التطبيق، وإرسال سؤال أو شكوى.

وسيتعين على "واتس آب" الرد في بعض الحالات، على الرغم من أن تقارير BBС ذكرت أن الردود المرسلة بسرعة ستكون مجانية. ويمكن أن تتراوح تكاليف الرسائل بين 0.003 و0.07 جنيه إسترليني للنشاط التجاري المعني.

ولا تزال الرسائل بين العملاء والشركات مشفرة، ولكن يمكن أن يتم تخزينها بواسطة الشركة التي تتعامل معها بشكل غير مشفر.

ويتمثل الجزء الثاني من الخطة في البدء بوضع الإعلانات ضمن قسم "القصص" في تطبيق واتس آب، حيث ستتمكن الشركات من نشر إعلاناتها، على الرغم من عدم وضوح كيف سيظهر تصميم هذه الإعلانات.

وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2013، أصبح تطبيق واتس آب مجانيا، ولكن الشركة أضافت رسوما قدرها 1 دولار في السنة لاستخدام الخدمة.

وبعد أن اشترت فيسبوك الشركة عام 2014، أعلنت "واتس آب" أنها لن تتقاضى رسوما مقابل الخدمة.

وفي وقت سابق من هذا العام، ظهرت شائعات تفيد بأن فيسبوك ستستثمر هذه الخدمة، ما أدى إلى استقالة المؤسس المشارك داعيا الجميع لحذف عملاق المواقع الاجتماعية.

ويبدو أن الجدول الزمني لتقديم الإعلانات عبر "واتس آب"، سيبدأ في بداية العام المقبل.

#واتس آب #المستخدمون

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