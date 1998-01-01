قوات الاحتلال تحاصر طولكرم في إطار مطاردة نعالوة

رام الله / سما /

تفرض قوات الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم حصارا مشددا على محافظة طولكرم، وذلك بدعوى البحث عن منفذ عملية "بركان"، أشرف نعالوه.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على طريق طولكرم - مفرق بلعا شرقا، وهي تمنع حركة السيارات الاعتيادية وتقوم باعمال التدقيق في بطاقات هويات الركاب وتفتيشها.

بدوره، يشهد حاجز عناب شرق بلدة عنبتا أزمة خانقة، حيث اكد عدد من السائقين ان الاحتلال يعيق حركة مرورهم، مشيرين إلى أن طابور السيارات امتد لعدة كيومترات على جانبي الحاجز.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزًا على مفرق بلعا وبزاريا، حيث تقوم بتفتيش وتدقيق هويات الركاب وتصويرها.

والى الجنوب من طولكرم، نصبت قوات الإحتلال حاجزين اثنين، على مفرق جبارة، وآخر قرب قرية شوفة، وتقوم بذات الاجراءات.

وحسب شهود عيان؛ تتواجد قوات الاحتلال بكثافة على الشارع الرئيسي الرابط ما بين مدينة طولكرم وبلدات وقرى الشعراوية شمالا،

وقد رافق ذلك اقتحامات للأحياء وتفتيش عدد من المنازل.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل في ضاحية ذنابة وبلدة كفر اللبد شرق طولكرم بعد خلع ابوابها، وقامت بتفتيشها والتحقيق مع ساكنيها حول مكان وجود اشرف نعالوة الذي تطارده قوات الاحتلال منذ السابع من الشهر الماضي (أكتوبر) بتهمة قتل مستوطنين في مستوطنة "بركان" الصناعية.