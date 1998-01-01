مركز القدس: الاحتلال هدم 19 منشأة وأخطر 15 بينها مؤسسات تعليمية ونفذ 27 اعتداء استيطاني

القدس المحتلة / سما /

أفاد تقرير لمركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، بأن سلطات الاحتلال تواصل سياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم، واخطار الكثير من المنشآت بالهدم خلال شهر تشرين الأول من عام 2018، حيث أخطر بهدم عشرات المنشآت السكنية والتجارية، فيما صادقت حكومة الاحتلال على بناء وحدات سكنية استيطانية في مستوطنات الضفة بعد مصادرة وتجريف أراض مواطنين وشق طرق استيطانية.



وأشار المركز في تقريره الاحصائي لشهر تشرين أول، أن اجراءات الاحتلال طالت منشآت تعود لفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وذلك ضمن سياستها التنكيلية بهم بهدف تهجيرهم.



وأشار مدير مركز القدس عماد أبو عوّاد، إلى أنّ عمليات الهدم واخطارات الهدم، باتت تأخذ منحنى تصاعدي في ظل تغييب علمي واضح، وفي وقت التركيز على الخان الأحمر، كانت آلة الهدم الإسرائيلية فعّالة في المناطق المحتلة، من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، راسمة خريطة تهويد القدس بما يتلاءم مع مطامع الاحتلال.



وأضاف أبو عوّاد أنّ الزيتون بما يمثله من رمزية فلسطينية كان المستهدف الأبرز خلال شهر تشرين أول، حيث في ظل الهجمة الاستيطانية، ومصادرة الأراضي، باتت الشجرة المباركة تُمثل استفزازا للمستوطن الذي بات يقتلعها من جذورها، فهي تُذكر بما لا يدع مجالاً للشك أنّ صاحب الأرض هو فلسطيني، وأنّ مقتلعها غريبٌ عن هذه الأرض، ولا يمت لها بصلة.



وذكر أن عمليات الهدم واخطارات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال كانت موزعة في مناطق الضفة المحتلة، والداخل الفلسطيني، حيث جاءت وفق رصد المركز، كالتالي:





* الهدم :

وتمثل جانب الهدم في اقدام الاحتلال على هدم عشرات المنشأت السكنية، طالت مدارس، ما يعني أن الاحتلال يواصل ضربه للقوانين الدولية بعرض الحائط في الاعتداء على مؤسسات تعليمية يجب أن تُحيّد خلال الحروب.