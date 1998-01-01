وفاء المحسنين تفتتح محطة لتحلية المياه شرق قطاع غزة

غزة / سما /

افتتحت مؤسسة وفاء المحسنين الخيرية خلال الأيام الماضية محطة " المشارق " لتحلية وتنقيه مياه الشرب لصالح مستشفى حيفا الخيري وأهالي المنطقة المحيطة به شرق مدينة غزة ، بتبرع فاعل خير من سلطنة عُمان الشقيقة .

وقالت المؤسسة " الوضع المائي في قطاع غزة كارثي للغاية ، حيث وصلت نسبة التلوث لما يقارب 98 % كما أن نسبة الكلورايد والنترات في المياه أعلى بكثير من مواصفات منظمة الصحة العالمية مما يجعل المياه غير صالح للشرب ، لذلك تهتم المؤسسة بحفر آبار المياه وإنشاء محطات التحلية للتخفيف من حدة هذه الأزمة "

و أضافت " تم اخيار مكان انشاء المحطة وفقاً لعدة معطيات أهمها حاجة المستشفى للمياه النقية لإجراء العمليات الجراحية ، كذلك وجود كثافة سكانية في المنطقة مع عدم توفر محطات تحلية أخرى مما يجعل الأهالي مضطرون لشراء المياه وهذا بدوره يزيد الأعباء المعيشية على الأسر الفقيرة "

بدورها تقدمت إدارة مستشفى حيفا الخيري وأهالي المنطقة بخالص الشكر لفاعل الخير العُماني على تبرعه بالمحطة ودعمه لأهالي قطاع غزة مما يعزز أواصر المحبة والإخاء بين الشعبين الفلسطيني والعُماني.