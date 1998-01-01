قطر تدعو رئيس البرازيل المنتخب للتراجع عن قرار نقل سفارة بلاده للقدس

غزة / سما /

دعت دولة قطر، الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو للتراجع عن قرار نقل سفارة بلاده في الكيان الإسرائيلي من مدينة تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.

واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، قرار الرئيس البرازيلي في حال تنفيذه خروجاً على الإجماع الدولي الذي تجسد في رفض الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ودعوتها جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها.

وأعربت الوزارة عن أملها في أن تناصر البرازيل الشعب الفلسطيني حتى يسترد كافة حقوقه المسلوبة، ويحقق تطلعاته المشروعة.

وجدد البيان التأكيد على موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.