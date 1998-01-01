جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تستنكر هجوم مصر الارهابي

السبت 03 نوفمبر 2018 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تستنكر هجوم مصر الارهابي



غزة / سما /

استنكرت حركة حماس الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة نقل، تقل مواطنين مصريين أقباطا.

واعتبرت الحركة على لسان القيادي فيها طاهر النونو، أن قتل المواطنين على خلفية الدين ولمجرد كونهم أقباطا، يعتبر جريمة وانتهاكا لكل الأعراف والقيم الدينية والإنسانية.

وتقدمت حماس لأهالي الضحايا ولمصر "الشقيقة" بالتعازي الحارة، مؤكدة تضامنها مع مصر عموما ومع أهالي الضحايا خصوصا في مواجهة هذا السلوك المرفوض.

وقتل سبعة أقباط قتلوا وأصيب 14 آخرون، الجمعة، في هجوم على حافلة رحلات متجهة إلى دير بمحافظة المنيا جنوب مصر.
 

أخبار ذات صلة

حماس تستنكر : لا مبرر لاستخدام الأساليب الخطيرة ضد سكان القطاع

سرايا القدس -الجهاد الاسلامي

الاحتلال يهدد الجهاد الإسلامي برد شديد سيطال حماس ايضا حال تنفيذ أي هجوم ضد أهداف إسرائيلية

الحكومة تستنكر "الأعمال غير المسؤولة" لأطراف من حماس بغزة

حماس تستنكر: لا مبرر لاستمرار مصر باستخدام "أساليب خطيرة" مع غزة

الاحتلال: هجوم الكتروني نفذته حماس ضد جنودنا عبر "فتيات جميلات "

"واللا ":تل ابيب مضطرة لقبول أن لدى حماس جيش مجهز بالأسلحة والعتاد جاهز لصد أي هجوم

الأكثر قراءة اليوم

الاستخبارات الاسرائيلية : انهيار حماس ليس حلا ..فمن سيحكم بعدها ؟

مكافأة "غريبة" لمن ينجب طفلاً ثالثاً في إيطاليا

"إسرائيل" تدرس الإسراع في تنفيذ مشروع قناة البحرين

7 قتلى و14 جريحا بهجوم على حافلة أقباط في المنيا

الحية: جهود كسر الحصار توشك على النجاح

ضابط إسرائيلي سابق: فشلنا في استعادة جنودنا الاسرى بغزة

"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم المنيا الإرهابي في مصر

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس والسيسي

الرئيس يلتقي السيسي في شرم الشيخ والاخير سيسعى خلال اللقاء لرفع العقوبات عن غزة

استشهاد طفل متأثراً بإصابته في حرب غزة 2014

حدود غزة -ارشيفية

مصدر فلسطيني مطلع يكشف تفاصيل صفقة التهدئة بين إسرائيل وحماس

ربيشت "كان" : اتفاق التهدئة مع غزة ..الرواتب والوقود والطعام مقابل الامن والهدوء

مواجهات

32 اصابة خلال قمع الاحتلال للمتظاهرين العزل شرق قطاع غزة