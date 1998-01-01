حماس تستنكر هجوم مصر الارهابي

غزة / سما /

استنكرت حركة حماس الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة نقل، تقل مواطنين مصريين أقباطا.



واعتبرت الحركة على لسان القيادي فيها طاهر النونو، أن قتل المواطنين على خلفية الدين ولمجرد كونهم أقباطا، يعتبر جريمة وانتهاكا لكل الأعراف والقيم الدينية والإنسانية.



وتقدمت حماس لأهالي الضحايا ولمصر "الشقيقة" بالتعازي الحارة، مؤكدة تضامنها مع مصر عموما ومع أهالي الضحايا خصوصا في مواجهة هذا السلوك المرفوض.



وقتل سبعة أقباط قتلوا وأصيب 14 آخرون، الجمعة، في هجوم على حافلة رحلات متجهة إلى دير بمحافظة المنيا جنوب مصر.

