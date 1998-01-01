وزير العمل يوقع مع نظيره الأردني محضراً لتنفيذ اتفاقيات التعاون بين الوزارتين

رام الله / سما /

وقع وزير العمل الدكتور مأمون أبو شهلا مع نظيره الأردني سمير مراد في العاصمة الأردنية عمان محضر الاجتماع الذي جرى بين الطرفين لتفعيل الاتفاقية الموقعة بين الوزارتين.

وتضمن المحضر خطة عمل وآليات تنفيذية وفق برنامج عمل محدد لتنفيذ بنود الاتفاقية التي تتضمن أن تتولى المؤسسات الرديفة للوزارتين إعداد الخطط والبرامج الزمنية التنفيذية لتفعيل البروتوكولات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين من خلال إعداد خطط وبرامج عمل زمنية يتفق عليها بين تلك المؤسسات قبل نهاية العام 2018 .



كما تضم الاتفاقية تبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء في مجالات العمل والاختصاص المختلفة، والبرامج والدراسات الخاصة ببرامج ومناهج وأساليب وتشريعات التدريب المهني، وفق اتفاقية خاصة تنظم بين وزارة العمل الفلسطينية ومؤسسة التدريب المهني الأردنية, وتبادل الخبرات والبرامج والدراسات في مجال النوع الاجتماعي (الجندر) والبرامج الموجهة نحو ذلك, إضافة الى تشجيع التعاون وتبادل الخبرات بين المنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب العمل لدى الطرفين.



واشاد ابو شهلا بمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين وثمن دعم الوزارة والاذرع الرديفة لها , لوزارة العمل الفلسطينية والإدارات التي تتبع لها في مختلف المجالات.



وكان وفد من وزارة العمل الفلسطينية قد زار الاردن نهاية الأسبوع الماضي وعقد عدة اجتماعات ونظم عددا من الزيارات الميدانية للاطلاع على تجربة الاردن وخبرات وزارة العمل الأردنية في عدد من المجالات.



من جانبه اكد مراد حرص الوزارة على وضع خبراتها امام الأشقاء الفلسطينيين في مختلف المجالات, خاصة التعاون في إعداد وتدريب كوادر في المجالات ذات العلاقة بقطاع العمل والتشغيل والتدريب المهني والتقني (إعداد المعايير المهنية وتحديث التصنيف والتوصيف المهني وتطويره).



ولفت إلى ضرورة تذليل كافة الصعوبات التي تعترض التعاون بين الجانبين لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.