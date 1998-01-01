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الشرطة: 29 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 72 مطلوبا الأسبوع الماضي

السبت 03 نوفمبر 2018 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT



اريحا / سما /

تنقل أكثر من 29 ألف مواطن وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 72 مطلوبا جنائيا.

وأفاد بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة بأن عدد المغادرين خلال الأسبوع الماضي بلغ (14641) شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (14467) شخصا، وحركة المسافرين كانت متوسطة.

وأشار إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (72) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.

وأضاف البيان إن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم التنسيق لـ(11) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (18) مواطنا خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية.

#معبر الكرامة #الشرطة

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