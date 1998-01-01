الإغاثة الزراعية تنفذ أنشطة تدريبيةحول فاكهتي العنب والجوافة

رفح / سما /

ضمن أنشطة مشروع " "تحسين وصول صغار المنتجين الفلسطينيين إلى الأسواق تكامل- AMENCA3"،نفذت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية)ستة أيام حقلية تعليمية حول محصولي العنب والجوافة، تمحورت مواضيعها حول الممارسات الزراعية السليمة والتقنيات الحديثة المستخدمة في التربة، هذا وقد استهدفت الإغاثة الزراعية في مجال التعليم الحقلي 140 مزارع من منطقتي مواصي خانيونس وشرق رفح.

وأفاد مشرف المشروع أسامة أبو ندى أن"التدريب ركزعلى نقل نتائج التجارب التي نُفذت أثناء المشروع الى وحدات المشاهدة الخاصة بالممارسات الزراعية بهدف إعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من المزارعين للاضطلاع عليها والاستفادة منها.

وأوضح أبو ندا أن " الإغاثة الزراعية من بين الأيام التعليمية المذكورة قامت بتدريب مزارعي العنب في رفح على تقنيات جديدة تعتمد على تظليل كروم العنب بشبك ظلّ جديدة يتم استخدامها لأول مرة في قطاع غزة، حيث ساهمت هذه التقنية في تحسين إنتاجية محصول العنب كمًا ونوعًا.

ونوه أبو ندا الى "ان من بين التجارب الجديدة التي طبقت ايضاً كيفية معالجة أمراض التربة كالنيماتودا والفيوزاريوم التي تسببت في انخفاض الإنتاج وتدهور المساحات الزراعية في محصول الجوافة مؤخرًا"، مبينًا أن هذه التجارب أعطت نتائج ممتازة في المكافحة وتحسين النمو والإنتاجية والربحية للمزارعين".

بدوره،أوضح المزارع نبيل الأسطل أحد مزارعي الجوافة في مواصي منطقة خانيونس، أنه استفاد من نشاط إنشاء وحدات المشاهدة الحقلية لتطبيق الممارسات الزراعية في محصول الجوافة، وأن الإنتاج لديه ازداد بمعدل 500كغم/دونم، بعد أن اتبع الممارسات التي تلقاها في المشروع خاصة المُتعلقة بمكافحة أمراض التربة والتسميد".

يشار الى أن المزارع الاسطل كان يمتلك مزرعة جوافة بمساحة 20 دونم، وتقلصت المساحة لديه لثلاثة دونمات بسبب تعرض المحصول للأمراض المذكورة، وبعد اتباعه للممارسات التي اكتسبها من المشروع تحسنت جودة الثمار لديه وأصبح يبيع الجوافة بأسعار مُجدية وأعلى من المزارعين الآخرين، وأن هذا الامر أتاح له الفرصة للتوسع في زراعة ذلك المحصول من جديد".

يُذكر أن هذا المشروع مُمول من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، وتنفذه الإغاثة الزراعية بالشراكة مع مؤسسة أوكسفام.