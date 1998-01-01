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4 قتلى في اطلاق نار بولاية فلوريدا

السبت 03 نوفمبر 2018 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
4 قتلى في اطلاق نار بولاية فلوريدا



القاهرة / وكالات /

قال مسؤولون أمنيون إن مسلحا أطلق النار في إحدى الصالات الرياضية لليوغا في تالاهاسي عاصمة ولاية فلوريدا الأميركية، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وجرح آخرين.


وأفاد قائد الشرطة المحلّية وفقا لسكاي نيوز،أنّ مطلق النار قُتل أيضًا، مشيرا إلى أن التحقيق الأولي يشير إلى أن الحادثة عمل فردي.

وقال المسؤول الأمني إنه " شرطة تالاهاسي تلقّت مكالمة تتعلّق بإطلاق نار. وعندما وصلوا إلى المكان، وجد الشرطيون العديد من الضحايا الذين يُعانون إصابات بالرصاص".

وأضاف أنّ أجهزة الطوارئ "نقلت خمسة ضحايا إلى مستشفيات قريبة" لكنّ أحدهم توفي داخل المستشفى متأثّرًا بجروحه.


وأشار إلى أنّ "الضحايا الأربعة الآخرين حالاتهم حرجة في هذه المرحلة، ونحن نعمل على تحديد هوّياتهم وإبلاغ عائلاتهم".

وتابع الشرطي أنّ "مطلق النار قُتل، بعد أن قام على الأرجح بتصويب مسدّسه باتّجاه نفسه".
 

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